إنشاء شلاتر إيواء لمواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الحرة في كفر الشيخ

عقد اللواء أحمد حبيب، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، اجتماعًا لمناقشة احتياجات وآليات مواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الحرة، وتنفيذ خطة متكاملة للتعامل معها بشكل علمي وآمن، حفاظًا على سلامة المواطنين، فضلًا عن تحديد ومعاينة الأماكن المناسبة لإقامة شلاتر الإيواء.

جاء هذا الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ.

ناقش الاجتماع توفير الأدوات والمستلزمات اللازمة لدعم جهود السيطرة على الكلاب الحرة، إلى جانب وضع آلية تنفيذية واضحة للتعامل مع الظاهرة، بما يشمل أعمال الرصد والمتابعة الميدانية، وبرامج التعقيم والتحصين وفق الأساليب العلمية المعتمدة، للحد من انتشار الكلاب الحرة بصورة آمنة وحضارية.

وفي سياق متصل، أكد محافظ كفر الشيخ على متابعة تنفيذ خطة مواجهة ظاهرة انتشار الكلاب الحرة، والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية، لضمان تحقيق نتائج فعالة تحد من انتشار الكلاب الحرة، وتحافظ على الصحة العامة والبيئة.

شدد محافظ كفر الشيخ على ضرورة مراجعة الأماكن المناسبة لإقامة شلاتر إيواء الكلاب الحرة، بما يراعي الاشتراطات البيئية والصحية، مع توفير الإمكانيات اللازمة لتشغيلها بصورة آمنة ومنظمة، في إطار خطة المحافظة للتعامل الحضاري مع هذه الظاهرة.