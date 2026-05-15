ترامب يحذر إيران: سنضربكم بقنبلتين.. ولدينا 9 كاميرات تراقب مواقعكم النووية 24 ساعة

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران من عودة القتال مجددا، حيث قال : سنضربكم بقنبلتين.. لدينا 9 كاميرات تراقب مواقعكم النووية 24 ساعة.

وكرر الرئيس الأمريكي ترامب إصراره على استعادة اليورانيوم الإيراني المخصب.

وذكر ترمب لـ "فوكس نيوز": المواد النووية يمكن دفنها لكني أفضل الحصول عليها.

ومضى قائلا: أنا من قال إننا سنحصل عليها وسوف نحصل عليها.. إننا نضع أعيننا على ذلك.

وزاد : "أعيننا عليها كما تعلمون.. نحن نعرف بالضبط ما يحدث هناك.

وختم ترامب تصريحاته بالقول : الولايات المتحدة لديها "9 كاميرات" تعمل طوال اليوم على المواقع النووية الـثلاثة.