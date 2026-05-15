الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ترامب: أمريكا تتجسس على الصين ولم أتحدث عن تايوان

محمود نوفل

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا مانع لديه من تعليق إيران برنامجها النووي لمدة 20 عاما، لكن يجب أن يكون ذلك التزاما حقيقيا.

وقال ترامب في تصريحات له : الرئيس الصيني أكد لي أنه يعارض امتلاك إيران سلاحا نوويا. ولم أقدم أي تعهد للرئيس الصيني بشأن تايوان.و لم أطلب منه - الرئيس الصيني - أي شيء يتعلق بإيران. كما لم أطلب منه أيضا الضغط على إيران من أجل فتح مضيق هرمز.

وأضاف: لم نتطرق خلال المباحثات مع الجانب الصيني إلى ملف الرقائق الإلكترونية. وسأتخذ قرارا خلال أيام بشأن رفع العقوبات عن شركات النفط الصينية التي تشتري النفط الإيراني. وأبحث رفع العقوبات عن شركات النفط الصينية التي تشتري النفط الإيراني وسأتخذ قرارا قريبا .

وفيما يتعلق بالجانب الإيراني ؛ ذكر ترامب قائلا : 80 % من القدرات الصاروخية الإيرانية تم تدميرها .وطهران لن تحصل أبدا على سلاح نووي ولن تكون لديها فرصة لذلك  مهما كانت الظروف.

وأكمل ترامب: قضينا على القوات الجوية الإيرانية تماما وتخلصنا من القادة الإيرانيين .و قضينا على قدرات التصنيع العسكري لدى إيران .كما قضينا على الجيش الإيراني وربما يجب علينا القيام بعملية تنظيف خفيفة.

وواصل : بحثت موضوع نزع الأسلحة النووية خلال زيارتي إلى الصين وهذا ملف أبحثه دائما مع موسكو وبيكين .ولو لم أستخدم قنابل بي 2 منذ 9 أشهر لكانت إيران قادرة الآن على الحصول على سلاح نووي.

كنا أشار إلى أن الرئيس الصيني يؤيد عدم حصول إيران على سلاح نووي ويريدها أن تفتح مضيق هرمز ، مضيفا " لقد أبلغت الرئيس الصيني أنني لن أتحدث عن ملف تايوان

وإختتم قائلا: الصينيون يقومون بعمليات تجسس ونحن أيضا ننفذ عمليات تجسس.

