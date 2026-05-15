ترامب: زيارتي إلى بكين كانت رائعة.. وأحترم الرئيس الصيني جدا

أعلن الرئيس الأمريكي ترامب يوم الجمعة أنه أبرم مع الرئيس الصيني شي جين بينغ "اتفاقيات تجارية رائعة"، وأعربا عن رغبتهما المشتركة في إنهاء الصراع الأمريكي الإيراني خلال قمة بكين هذا الأسبوع، حيث يسعى كلا البلدين إلى اعتبار الزيارة انتصارًا، ويهدفان إلى الحفاظ على استقرار علاقاتهما بعد الحرب التجارية التي اندلعت العام الماضي.

وعقد زعيما القوتين العظميين اجتماعًا ثنائيًا في مقر السلطة الصينية - مجمع تشونغنانهاي جاردن - في وقت متأخر من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي، قبل أن يستقل ترامب طائرة الرئاسة الأمريكية (إير فورس ون) عائدًا إلى واشنطن.

التقى ترامب وشي لتناول الشاي وتجولا في الحدائق العريقة، بعيدًا عن أنظار الصحفيين، وتناولا غداءً تضمن أطباقًا بحرية، ودجاج كونغ باو مع الإسكالوب، ولحم بقري مع الفطر، وخبز اللحم البقري المطهو، والزلابية.

وفي تصريحات مقتضبة أمام الكاميرات قبل الغداء، وصف ترامب الزيارة بأنها "رائعة" وقال: "لقد أسفرت عن الكثير من الخير".

ولم يُفصح يوم الجمعة عن تفاصيل أي اتفاقيات تجارية أُبرمت بين البلدين، لكنه قال في اليوم السابق إن الصين وافقت على شراء طائرات ومنتجات زراعية أمريكية.

ولا يزال من غير الواضح مدى قرب البلدين من التوصل إلى أي اتفاقيات أوسع، بما في ذلك إنشاء "مجلس تجارة" أمريكي صيني، وهو اقتراح طرحه بعض مسؤولي إدارة ترامب.

وبعيدًا عن التجارة، قال ترامب إن الزعيمين "يتفقان إلى حد كبير في موقفهما من إيران"، وأشار إلى أن كلا البلدين يرغبان في إعادة فتح مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي يمر عبره عادةً 20% من نفط العالم.

وقال ترامب أيضاً إن من المتوقع أن يزور شي جين بينج الولايات المتحدة في سبتمبر.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "العلاقة بيننا قوية جداً، وقد أنجزنا بالفعل أموراً رائعة".