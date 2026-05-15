الأرجنتين تقترب من فتح أبوابها للعنب المصري.. والزراعة تعلن نجاح مهمة «الحجر الزراعي»

أعلن الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، عن اختتام زيارة الوفد الفني التابع للحجر الزراعي الأرجنتيني إلى جمهورية مصر العربية ، وذلك في إطار توجيهات، علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمتابعة حثيثة من الدكتور أحمد رزق، رئيس قطاع الخدمات الزراعية؛ لتعزيز انسياب حركة الصادرات الزراعية المصرية وفتح آفاق جديدة أمامها بما يدعم الاقتصاد الوطني

وقال رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن زيارة الوفد الفني، استمرت لمدة خمسة أيام متواصلة، اطلع خلالها الخبراء الأرجنتينيون على نُظم الصحة النباتية المصرية المتبعة، ومنظومة "التكويد والتتبع" التي تضمن جودة المنتج من المزرعة حتى التصدير. كما شملت الجولة زيارات ميدانية للمعامل المعتمدة التابعة للوزارة، ومن بينها: معهد بحوث وقاية النباتات، والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية.

وأشار المنسي الى مرافقة الوفدَ خلال الجولات الميدانية نخبةٌ من مسؤولي الصحة النباتية، بالإضافة إلى ممثلي إدارة خدمة المصدرين والتفتيش والمتابعة؛ حيث تضمنت الزيارة تفقُّد مزارع تصديرية "مكودة" ومحطات تعبئة معتمدة للوقوف على إجراءات مكافحة الآفات الحجرية، لاسيما "ذباب الفاكهة والخوخ" و"دودة ثمار العنب".

وخلال الاجتماع الختامي الذي شرفه بالحضور سعادة السفير الأرجنتيني بالقاهرة، السيد "هولجر مارتينسن"، أشاد الوفد الفني بالتطور الملحوظ في منظومة الحجر الزراعي المصري منذ آخر زيارة للجانب الأرجنتيني عام 2019، والتي أسفرت حينذاك عن فتح السوق الأرجنتيني أمام الموالح المصرية.

وأعرب الخبراء الأرجنتينيون عن ثقتهم في الإجراءات المصرية، واعدين بإتمام إجراءات فتح السوق أمام "عنب المائدة" في أقرب وقت ممكن، فور انتهاء الدراسة الفنية بناءً على نتائج هذه الزيارة الإيجابية، مع استمرار التنسيق لصياغة خطة العمل المشتركة بين الجانبين.

وفي الختام، توجه رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بالشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذه المهمة، وخصَّ بالذكر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية؛ تقديرًا لجهوده المبذولة في دعم الحجر الزراعي المصري خلال مفاوضاته الدولية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي تتويجًا لجهود الدولة في غزو الأسواق العالمية بالمنتجات الزراعية المصرية ذات الجودة الفائقة.