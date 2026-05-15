قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لبيك اللهم لبيك.. رئيس بعثة حج القرعة: وصول 16 ألفا و464 حاجا للأراضي المقدسة
أسعار الذهب اليوم بالأسواق.. فيديو
استشاري نفسي: السوشيال ميديا جعلت التواصل عزلة وزودت الاكتئاب
440 جنيها انخفاضا.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 مايو 2026
خطوة إنسانية.. أبو الغيط يرحب باتفاق تبادل الأسرى والمختطفين والمحتجزين في اليمن
خطوة استراتيجية.. الشركة البورسعيدية تنهي أعمال صيانة وإنزال الفندق العائم قصر إبريم
مين زقك علي النادي؟.. جديد في أزمة وكيل لاعبين والأهلي بسبب إمام عاشور
موعد كسوف الشمس الكلي 2026
مصر تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى
من المجموعات إلى النهائي.. تفاصيل النسخة الأكبر لكأس العالم 2026
اندلاع حريق بشونة كتان بالغربية والدفع بـ7 سيارات مطافئ
مسيرات مفخخة.. انفجارات قرب الحدود اللبنانية الإسرائيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرجنتين تقترب من فتح أبوابها للعنب المصري.. والزراعة تعلن نجاح مهمة «الحجر الزراعي»

العنب
العنب

أعلن الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، عن اختتام زيارة الوفد الفني التابع للحجر الزراعي الأرجنتيني إلى جمهورية مصر العربية ، وذلك في إطار توجيهات،  علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمتابعة حثيثة من الدكتور أحمد رزق، رئيس قطاع الخدمات الزراعية؛ لتعزيز انسياب حركة الصادرات الزراعية المصرية وفتح آفاق جديدة أمامها بما يدعم الاقتصاد الوطني

وقال رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن زيارة الوفد الفني، استمرت لمدة خمسة أيام متواصلة، اطلع خلالها الخبراء الأرجنتينيون على نُظم الصحة النباتية المصرية المتبعة، ومنظومة "التكويد والتتبع" التي تضمن جودة المنتج من المزرعة حتى التصدير. كما شملت الجولة زيارات ميدانية للمعامل المعتمدة التابعة للوزارة، ومن بينها: معهد بحوث وقاية النباتات، والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية.

وأشار المنسي الى مرافقة الوفدَ خلال الجولات الميدانية نخبةٌ من مسؤولي الصحة النباتية، بالإضافة إلى ممثلي إدارة خدمة المصدرين والتفتيش والمتابعة؛ حيث تضمنت الزيارة تفقُّد مزارع تصديرية "مكودة" ومحطات تعبئة معتمدة للوقوف على إجراءات مكافحة الآفات الحجرية، لاسيما "ذباب الفاكهة والخوخ" و"دودة ثمار العنب".

وخلال الاجتماع الختامي الذي شرفه بالحضور سعادة السفير الأرجنتيني بالقاهرة، السيد "هولجر مارتينسن"، أشاد الوفد الفني بالتطور الملحوظ في منظومة الحجر الزراعي المصري منذ آخر زيارة للجانب الأرجنتيني عام 2019، والتي أسفرت حينذاك عن فتح السوق الأرجنتيني أمام الموالح المصرية.

وأعرب الخبراء الأرجنتينيون عن ثقتهم في الإجراءات المصرية، واعدين بإتمام إجراءات فتح السوق أمام "عنب المائدة" في أقرب وقت ممكن، فور انتهاء الدراسة الفنية بناءً على نتائج هذه الزيارة الإيجابية، مع استمرار التنسيق لصياغة خطة العمل المشتركة بين الجانبين.

وفي الختام، توجه رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بالشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذه المهمة، وخصَّ بالذكر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية؛ تقديرًا لجهوده المبذولة في دعم الحجر الزراعي المصري خلال مفاوضاته الدولية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي تتويجًا لجهود الدولة في غزو الأسواق العالمية بالمنتجات الزراعية المصرية ذات الجودة الفائقة.

العنب العنب المصري الحجر الزراعي الأرجنتين سوق الأرجنتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

وداعا للفواتير المرتفعة.. تحرك جديد لتخفيض فاتورة الكهرباء

الطقس في مصر

تقلبات جوية شديدة.. الأرصاد تحذر من الطقس اليوم

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تواصل الهبوط في مصر.. وهذه قيمه عيار 21

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك .. السعودية تعلن الموعد الصحيح

جنيهات ذهب

بفارق 280 جنيها.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

وحدات سكنية

تصريحات رسمية.. أسباب رفض طلبات التقديم على الوحدات السكنية

وحدات سكنية

مش عارف بتترفض ليه؟.. الإسكان تكشف أسباب عدم قبول طلبات الحصول على شقق سكنية

مشغولات ذهبية

بضغط من الدولار .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

العنب

الأرجنتين تقترب من فتح أبوابها للعنب المصري.. والزراعة تعلن نجاح مهمة «الحجر الزراعي»

وزير الطيران المدني

بسبب أسعار الوقود.. وزير الطيران: تكاليف التشغيل ارتفعت خلال شهرين إلى 53 مليون دولار

هشام عز العرب

هشام عز العرب يحذر من تنامي الاقتراض خارج المنظومة المصرفية

بالصور

أسعار سيتروين سي اليزيه موديل 2014 المستعملة

سيتروين سي اليزيه
سيتروين سي اليزيه
سيتروين سي اليزيه

شاومي تدخل عالم السيارات العائلية الفاخرة بسيارة ذكية تنافس الكبار

سياراة شاومي 
سياراة شاومي 
سياراة شاومي 

مزاد فرنسي يعرض 49 نسخة نادرة من رينو 5 الكلاسيكية تحمل أسماء نسائية

رينو 5 الكلاسيكية
رينو 5 الكلاسيكية
رينو 5 الكلاسيكية

إطلالة شبابية.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار بظهورها

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد