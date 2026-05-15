مرموش يطارد المجد.. وحلم مصري ثالث في كأس الاتحاد الإنجليزي

يستضيف ملعب «ويمبلي» في الخامسة مساء غدٍ السبت المواجهة المرتقبة التي تجمع بين تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2025–2026 في لقاء ينتظره عشاق الكرة الإنجليزية حول العالم.

مرموش تحت الأضواء في ليلة التتويج

تتجه الأنظار إلى النجم المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي الذي يدخل النهائي بطموحات كبيرة لمواصلة كتابة التاريخ والسعي نحو إضافة لقب جديد إلى مسيرته مع الفريق السماوي.

حلم مصري ثالث في كأس الاتحاد الإنجليزي

ويأمل مرموش أن يصبح ثالث لاعب مصري يتوج باللقب التاريخي بعد محمد النني مع أرسنال عام 2017 ومحمد صلاح مع ليفربول عام 2022 في إنجاز يعزز حضور اللاعبين المصريين في الكرة الإنجليزية.

فرصة تاريخية أمام مرموش

ويمثل النهائي فرصة ذهبية للنجم المصري لإضافة بطولة كبرى إلى سجله وترسيخ اسمه ضمن أبرز المحترفين المصريين في الملاعب الأوروبية حال مساهمته في تتويج مانشستر سيتي باللقب.

تألق لافت قبل النهائي

ويخوض مرموش المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تألقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث واصل هز الشباك في المباريات الأخيرة، ورفع رصيده إلى 10 أهداف منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي في يناير 2025.

أرقام مميزة وإنجازات متواصلة

ووصل إجمالي أهدافه في دوريات أوروبا الكبرى إلى 45 هدفًا، بواقع 10 أهداف في البريميرليج و35 هدفًا في الدوري الألماني ليواصل صعوده في قائمة الهدافين المصريين تاريخيًا.

ملاحقة أرقام تاريخية

وبات مرموش على بعد هدفين فقط من معادلة رقم محمد زيدان في الدوري الألماني بينما يظل محمد صلاح متصدرا للقائمة التاريخية برصيد 228 هدفًا في دوريات أوروبا الكبرى.

طريق ممتد نحو المجد

ويأمل مرموش في مواصلة تألقه خلال الجولات المتبقية من الدوري الإنجليزي، ما يمنحه فرصة إضافية لتعزيز أرقامه قبل نهاية الموسم الحالي.