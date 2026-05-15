مدرب اتحاد العاصمة : اتينا للقاهرة من اجل التتويج

علق لامين نداي المدير الفني لفريق اتحاد العاصمة الجزائري عن مباراة فريقه المنتظرة غدًا السبت، أمام الزمالك، في إياب نهائي البطولة الكونفدرالية الإفريقية.

تصريحات مدرب اتحاد العاصمة

وفي تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء اليوم الجمعة، باستاد القاهرة قال لامين نداي: الزمالك فريق كبير وكان فريقا صعبا في الذهاب وقادر على التسجيل ويحقق نتائج جيدة في الآونة الأخيرة ولكن نحن هنا للفوز ولم لا التتويج باللقب.



وتابع قائلا “أتينا هنا من أجل الدفاع عن نتيجة الذهاب وكل شيء يعتمد على طريقة اللعب وسنتأقلم مع مجريات المباراة”