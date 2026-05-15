برلمان

جثـ..ث متحلـــ.لة على شواطئ مطروح.. المشدد وغرامة مليون جنيه عقوبة سماسرة الهجرة غير الشرعية

أميرة خلف

 مأساة إنسانية، شهدتها سواحل منطقة أبوغليلة التابعة لـ«سيدى برانى» غرب مدينة مرسى مطروح أمس ، وذلك بعد خروج ١٢ جثة لمهاجرين غير شرعيين إلى شواطئ المدينة.

 ١٢ جثة لمهاجرين غير شرعيين على شواطئ «سيدى برانى»

جثامين لفظها البحر على شاطئ مطروح، وأحلام ابتلعتها أمواج المتوسط.. 12 شابًا، بعضهم لم يتجاوز الـ 13 عامامن عمره ، خرجوا بحثًا عن “فرصة نجاة” فانتهى بهم الطريق إلى الموت داخل مركب مطاطي وسط البحر، بعدما تركهم سماسرة الهجرة غير الشرعية يواجهون مصيرهم وحدهم لأيام بلا طعام أو ماء أو استغاثة.

وتفتح النيابة تحقيقا للتعرف على الضحايا والوصول إلى ذويهم ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

هذا الحادث المأساوي سلط الضوء على سماسرة الهجرة غير الشرعية ، ونستعرض العقوبات المقررة قانونا من خلال هذا التقرير .

عقوبات تهريب المهاجرين 

نص قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، على أن يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:

1-إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.

2-إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطنى.

3-إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحا.

4-إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

5-إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة، أو إذا حصل الجاني على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب أو ذويه.

6-إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.

7-إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.

8-إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.

9-إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

المؤبد وغرامة مليون جنيه

وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد على الجاني من نفع أيهما أكبر، إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة (6)، في أي من الحالات الآتية:

1-إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

2-إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

3-إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.

4-إذا استخدم الجاني عقاقير أو أدوية أو أسلحة، أو استخدم القوة أو العنف أو التهديد بهما في ارتكاب الجريمة.

5-إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على ثلاثة أشخاص، أو لا يزيد على ذلك متى كان أحدهم على الأقل من النساء أو الأطفال أو عديمي الأهلية أو ذوي الإعاقة.

وداعا للفواتير المرتفعة.. تحرك جديد لتخفيض فاتورة الكهرباء

تقلبات جوية شديدة.. الأرصاد تحذر من الطقس اليوم

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك .. السعودية تعلن الموعد الصحيح

440 جنيها انخفاضا.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 مايو 2026

أسعار الذهب تواصل الهبوط في مصر.. وهذه قيمه عيار 21

بفارق 280 جنيها.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

نهائي الكونفدرالية.. قناة مجانية تنقل إياب الزمالك واتحاد العاصمة

تصريحات رسمية.. أسباب رفض طلبات التقديم على الوحدات السكنية

بين تايوان وإيران والتجارة.. ماذا حدث خلف الكواليس في لقاء ترامب وشي في الصين؟

جيهان زكي في كازان.. حضور مصري فاعل يعزز الدبلوماسية الثقافية ويفتح آفاق التعاون الدولي

استعدادات مكثفة لانطلاق امتحانات النقل والشهادة الإعدادية في المنوفية.. متابعات ميدانية وتعامل فوري مع المعوقات.. وتجهيز 413 لجنة لاستقبال 90 ألف طالب

أحدث 5 سيارات زيرو أقل من مليون جنيه في السوق المصري

لوك مختلف.. بسنت شوقي تستعرض رشاقتها برفقة محمد فراج

أسعار سيتروين سي اليزيه موديل 2014 المستعملة

شاومي تدخل عالم السيارات العائلية الفاخرة بسيارة ذكية تنافس الكبار

كامل الباشا: أتقنت اللغة العبرية القديمة من آجل الحاخام الأخير.. ودوري في صحاب الأرض كان صعبا وإنتاجه مغامرة ضخمة.. حوار

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

