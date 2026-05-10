الخارجية تنجح في الإفراج عن مئات المواطنين المصريين المتورطين في قضايا هجرة غير شرعية

نجحت جهود وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في الإفراج عن مئات المواطنين المصريين المتورطين في قضايا هجرة غير شرعية، حيث أسفرت تلك الجهود عن الإفراج عن 508 مواطنين كانوا محتجزين في طرابلس خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية أبريل 2026، كما تم تأمين عودتهم إلى البلاد بالتعاون مع السلطات الليبية.

كما تمكنت جهود الوزارة من الإفراج عن 841 مواطنًا كانوا محتجزين في بنغازي، وإعادتهم إلى البلاد، وذلك بعد تورطهم في قضايا الهجرة غير الشرعية خلال الفترة نفسها من العام الجاري.

واستمرت وزارة الخارجية في متابعة حوادث غرق بعض مراكب الهجرة غير الشرعية التي كان يتواجد على متنها مواطنون مصريون، حيث تم شحن 94 جثمانًا خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، إضافة إلى 5 رفات لجثامين تم التعرف عليها بعد إجراء تحليل البصمة الوراثية لمواطنين مصريين عُثر على جثامينهم أمام السواحل التونسية.

وكررت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مناشدتها للمواطنين عدم الانجرار وراء أوهام الهجرة غير الشرعية، أو التورط مع عصابات التهريب، مع ضرورة احترام قواعد الدخول إلى دول الجوار من خلال الحصول على تأشيرة وعقد عمل موثق.