قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجامعة العربية تدعو لحماية الصحفيين الفلسطينيين ووقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الإعلام
الصحة العالمية : خطر "هانتا" لا يزال منخفضا وأنه ليس كوفيد آخر
إندونيسيا: مصرع شخصين يحملان الجنسية السنغافورية عقب ثوران بركان جبل "دوكونو"
الأرصاد تحذر من موجة حارة متصاعدة خلال الأسبوع.. ودرجات الحرارة تواصل الارتفاع على أغلب الأنحاء
السفينة السياحية الموبوءة بفيروس "هانتا" تصل إلى تنريفي الإسبانية
وكيل تعليم أسيوط يتفقد التوسعات بمدارس البداري للقضاء على الفترة المسائية
بتحلم بالسفر لأوروبا.. أهم الخطوات للحصول على فيزا شنجن من مصر
الرئيس الفرنسي يخطف الأنظار ويمارس رياضة الجري في الإسكندرية
بلد الأمن والأمان.. ماكرون وزوجته يجريان في شوارع الإسكندرية
محافظ أسيوط: تكثيف حملات التوعية وإنذار المخالفين للإسراع في إنهاء إجراءات التصالح
الفضة تربح 4.99 جنيه محليا و8 دولارات عالميا في أسبوع مدفوعًا بالتوترات الجيوسياسية
تغييرات وزارية في دمشق.. الشرع يعيد تشكيل المشهد الحكومي بتعيينات في الإعلام والزراعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، أمس السبت 9 مايو، جان نويل بارو، وزير خارجية فرنسا. 

تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، إلى جانب التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد في المنطقة.

أشاد الوزيران بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، لا سيما عقب ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، واعربا عن التطلع للارتقاء بمستوى التعاون فى جميع المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية. 

وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، استعرض الوزيران تطورات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أكد الوزير عبد العاطى أهمية دعم مسار المفاوضات باعتباره السبيل الوحيد لخفض التصعيد وانهاء الحرب، مشددا على أهمية الحفاظ على حرية الملاحة، ومراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج العربي، مؤكداً إدانة مصر للاعتداءات غير مبررة على الدول العربية الشقيقة. 

كما تبادل الوزيران الرؤى بشأن تطورات القضية الفلسطينية، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من الخطة الأمريكية، والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية، مشيراً إلى أهمية مباشرة اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة مهامها من داخل القطاع، وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية.

كما تناول اللقاء الأوضاع في لبنان، حيث شدد وزير الخارجية على موقف مصر الداعم للبنان، مؤكداً إدانة مصر للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لسيادة لبنان، وضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي اللبنانية، ودعم المؤسسات الوطنية للاضطلاع بمسئولياتها كاملة في حفظ أمن واستقرار البلاد.

من جانبه، أشاد وزير خارجية فرنسا بالتطور الذى تشهده العلاقات المصرية الفرنسية فى المجالات المختلفة، معربا عن تقديرهم البالغ للجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لاحتواء التصعيد فى المنطقة. 

واتفق وزيرا الخارجية على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق والعمل بشكل مشترك لخفض التصعيد ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وزير الخارجية والتعاون الدولى جان نويل بارو وزير خارجية فرنسا العلاقات الاستراتيجية الولايات المتحدة إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الغندور

تعليق ناري من خالد الغندور علي أداء الحكم في لقاء الزمالك واتحاد العاصمة

دنيا فؤاد

مفاجأة في تحقيقات دنيا فؤاد.. التحفظ على سيارة صيني والحسابات “فارغة”

البيض

هبوط جديد.. سعر كرتونة البيض يهوى في المزارع والأسواق

الراحل دكتور ضياء العوضي

ضحية جديدة لـ «نظام الطيبات» .. شاب يروي تفاصيل مأساوية بعد وفاة صديقه

دواجن بيضاء

أنهت سلسلة الارتفاعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

الزمالك

موعد مباراة العودة بين الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية 2026

دواجن وبيض

أخيرًا تراجعت.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

صورة تعبيرية

بفارق 76 قرشا.. أسعار صرف الدولار الآن في مصر

ترشيحاتنا

الأوقاف تُحيي ذكرى وفاة القارئ الشيخ محمود البجيرمي.. أحد أعلام دولة التلاوة المصرية وصاحب الصوت الحزين

الأوقاف تُحيي ذكرى وفاة القارئ الشيخ محمود البجيرمي.. أحد أعلام دولة التلاوة المصرية

لتقديم الدعم التوعوي والإرشادي للحُجَّاج.. البحوث الإسلاميَّة يطلق قافلة دعويَّة بالمطارات والمواني لخدمة ضيوف الرحمن

لتقديم الدعم التوعوي والإرشادي للحُجَّاج.. البحوث الإسلاميَّة يطلق قافلة دعويَّة بالمطارات والمواني لخدمة ضيوف الرحمن

ملابس الإحرام

ملابس الإحرام للرجل والمرأة.. الإفتاء توضح المعايير والمحظورات

بالصور

جريت تانج الكهربائية .. بي واي دي تحصد 100 ألف طلب خلال أسبوعين

جريت تانج
جريت تانج
جريت تانج

إطلالة كاجوال.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فستان لافت.. روبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

روبي
روبي
روبي

فيديو

فيديو الشرقية

هدّد زوجته واتهمها بالخيـ ـانة .. تفاصيل فيديو السـ.كـين بالشرقية تُثير الجدل | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد