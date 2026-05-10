وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، أمس السبت 9 مايو، جان نويل بارو، وزير خارجية فرنسا.

تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، إلى جانب التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد في المنطقة.

أشاد الوزيران بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، لا سيما عقب ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، واعربا عن التطلع للارتقاء بمستوى التعاون فى جميع المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية.

وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، استعرض الوزيران تطورات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أكد الوزير عبد العاطى أهمية دعم مسار المفاوضات باعتباره السبيل الوحيد لخفض التصعيد وانهاء الحرب، مشددا على أهمية الحفاظ على حرية الملاحة، ومراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج العربي، مؤكداً إدانة مصر للاعتداءات غير مبررة على الدول العربية الشقيقة.

كما تبادل الوزيران الرؤى بشأن تطورات القضية الفلسطينية، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من الخطة الأمريكية، والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية، مشيراً إلى أهمية مباشرة اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة مهامها من داخل القطاع، وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية.

كما تناول اللقاء الأوضاع في لبنان، حيث شدد وزير الخارجية على موقف مصر الداعم للبنان، مؤكداً إدانة مصر للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لسيادة لبنان، وضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي اللبنانية، ودعم المؤسسات الوطنية للاضطلاع بمسئولياتها كاملة في حفظ أمن واستقرار البلاد.

من جانبه، أشاد وزير خارجية فرنسا بالتطور الذى تشهده العلاقات المصرية الفرنسية فى المجالات المختلفة، معربا عن تقديرهم البالغ للجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لاحتواء التصعيد فى المنطقة.

واتفق وزيرا الخارجية على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق والعمل بشكل مشترك لخفض التصعيد ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة.