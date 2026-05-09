وزير الخارجية يلتقي رئيس وزراء بوروندي لتعزيز العلاقات الثنائية

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم السبت ٩ مايو، نيستور نتاهونتويي، رئيس وزراء جمهورية بوروندي، على هامش افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور بالإسكندرية، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والتنسيق إزاء القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في ضوء تولي بوروندي رئاسة الاتحاد الأفريقي.

كما التقى الوزير اليوم السبت ٩ مايو، بشيخ نيانج، وزير التكامل الأفريقي والشئون الخارجية والسنغاليين في الخارج، وذلك على هامش افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور بالإسكندرية، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف إزاء القضايا الأفريقية المختلفة.

أشاد الوزير عبد العاطي بالزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات المصرية–السنغالية، والحرص المتبادل على الارتقاء بها إلى آفاق أرحب، مؤكدًا أن مصر تنظر إلى السنغال كشريك استراتيجي مهم في منطقة غرب أفريقيا، مشددًا على أهمية تعزيز التنسيق السياسي والدبلوماسي بين البلدين في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، بما في ذلك موضوعات المياه وكيفية مواجهة تحديات ندرة المياه وتعزيز التعاون العابر للحدود، كما أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لمواصلة التنسيق مع السنغال خلال رئاستها المشتركة مع دولة الإمارات الشقيقة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام ٢٠٢٦، بالتزامن مع رئاسة السنغال لمجلس وزراء المياه الأفارقة “الأمكاو”.

