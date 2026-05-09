إلهام أبو الفتح
أخبار العالم

إن بي سي نيوز: رفض سعودي أطاح بخطة ترامب العسكرية في مضيق هرمز

كشفت شبكة إن بي سي نيوز  الأمريكية، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن تراجع الرئيس الأمريكي دونالد تزاوعن تنفيذ ما أُطلق عليه «مشروع الحرية» لإخراج السفن العالقة في مضيق هرمز، جاء بعد رفض سعودي تقديم دعم عسكري ولوجستي للعملية.
وبحسب التقرير، فإن إعلان ترامب المفاجئ عن المشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي فجر الاثنين أثار استياء القيادة السعودية، التي اعتبرت أنها لم تُبلّغ مسبقًا بتفاصيل العملية، رغم حساسيتها الإقليمية والعسكرية.


وأفادت الشبكة بأن السعودية أبلغت واشنطن رفضها السماح للطائرات العسكرية الأمريكية باستخدام قاعدة الأمير سلطان الجوية جنوب شرقي الرياض، أو عبور الأجواء السعودية للمشاركة في العملية، ما وضع الإدارة الأميركية أمام تحديات ميدانية ولوجستية كبيرة.


وأشار التقرير إلى أن اتصالًا هاتفيًا جرى بين ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان لم ينجح في احتواء الخلاف أو التوصل إلى تفاهم سريع، الأمر الذي دفع الرئيس الأميركي إلى تعليق المشروع مؤقتًا بهدف الحفاظ على التنسيق العسكري مع الحلفاء الخليجيين واستعادة إمكانية الوصول إلى الأجواء الحيوية في المنطقة.


وأضافت «إن بي سي نيوز» أن بعض الحلفاء الخليجيين الآخرين شعروا كذلك بالمفاجأة من الإعلان الأميركي، موضحة أن التواصل مع الجانب القطري تم بعد بدء التحركات المتعلقة بالعملية.


ونقلت الشبكة عن مصدر سعودي قوله إن التواصل بين ترامب ومحمد بن سلمان لا يزال قائمًا بصورة منتظمة، إلا أن تطورات الملف تمت بوتيرة متسارعة خلال الأيام الأخيرة.


وأكد المصدر ذاته أن السعودية تدعم المساعي الدبلوماسية التي تقودها باستان  للتوسط بين إيران والولايات المتحدة، في محاولة لاحتواء التوترات المتصاعدة والتوصل إلى تفاهمات تخفف من احتمالات التصعيد في المنطقة.

كيف ينتقل فيروس هانتا؟
سيارة أطفال
مياة الشرب بالشرقية
تناول البيض والخرف
