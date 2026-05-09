الإشراف العام
ارتفاع حصيلة الغارة الإسرائيلية على بلدة السكسكية في صيدا إلى 6 شهداء

أعلن الدفاع المدني في جنوب لبنان، السبت، ارتفاع حصيلة الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة السكسكية في قضاء صيدا جنوبي البلاد إلى 6 شهداء، وسط استمرار عمليات البحث ورفع الأنقاض في المنطقة المستهدفة.


وبحسب ما أفادت به فرق الإسعاف والإنقاذ، فإن الغارة استهدفت أحد الأحياء السكنية في البلدة، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا المدنيين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، نُقلوا إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج، فيما تعمل فرق الدفاع المدني والهيئات الصحية على متابعة عمليات الإغاثة والإخلاء.


وتأتي هذه الغارة في ظل التصعيد العسكري المتواصل على الحدود اللبنانية الجنوبية، حيث تشهد مناطق عدة منذ أشهر تبادلاً للقصف بين الجيش الإسرائيلي و«حزب الله»، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا ونزوح آلاف السكان من القرى الحدودية.


وأشارت مصادر ميدانية لبنانية إلى أن الطيران الإسرائيلي شنّ غارات متتالية على عدد من البلدات الجنوبية خلال الساعات الماضية، مستهدفاً ما وصفه الجيش الإسرائيلي بـ«مواقع وبنى تحتية عسكرية»، في حين تؤكد السلطات اللبنانية أن الهجمات طالت مناطق مأهولة بالسكان وتسببت بخسائر بشرية ومادية كبيرة.


من جهتها، لم تصدر السلطات الإسرائيلية تعليقاً فورياً بشأن تفاصيل الغارة على السكسكية، إلا أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن في بيانات سابقة مواصلة عملياته العسكرية ضد أهداف مرتبطة بـ«حزب الله» في جنوب لبنان، رداً على الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة المنطلقة من الأراضي اللبنانية.


في المقابل، تتصاعد التحذيرات الدولية من اتساع رقعة المواجهة بين لبنان وإسرائيل، وسط دعوات أممية متكررة إلى ضبط النفس ووقف الهجمات التي تهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية والأمنية في المنطقة.


ويواصل الدفاع المدني اللبناني وفرق الإسعاف عمليات البحث في موقع الغارة، مع توقعات بإمكانية ارتفاع عدد الضحايا في ظل حجم الدمار الذي خلّفه القصف.

