أمينة الفرانكفونية تشيد بجهود الرئيس السيسي في افتتاح جامعة سنجور

قالت الأمينة العامة للمنظمة الدولية الفرانكفونية لويز موشيكيوابو، إن افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور لحظة عظيمة وكانت منتظرة في المنظمة وكذلك في مصر.

جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور في الإسكندرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأضافت أن افتتاح المقر ثمرة مسيرة طويلة وعمل دؤوب وصبر من جميع الجهات المعنية الفاعلة وفي المقدمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، موجهة الشكر للرئيس السيسي على رؤيته والتزامه ما مكّن من افتتاح المقر الجديد للجامعة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة برج العرب الجديدة، الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، وذلك على هامش الفعالية الخاصة بافتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس كان في استقبال الرئيس الفرنسي لدى وصوله المقر الجديد للجامعة، حيث تم التقاط صورة تذكارية بهذه المناسبة، أعقبها عقد جلسة مباحثات موسعة بين الرئيسين بحضور وفدي البلدين.