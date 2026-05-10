وزيرا خارجية الولايات المتحدة وقطر يبحثان تعزيز التعاون الاستراتيجي

بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وقطر، إلى جانب تنسيق الجهود المشتركة لدعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان صادر عن المتحدث باسم الوزارة تومي بيجوت، أن اللقاء تناول عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أعرب الوزير الأمريكي عن تقديره للدور الذي تلعبه قطر كشريك رئيسي لواشنطن في ملفات متعددة.

كما ناقش الجانبان الدعم الأمريكي للقدرات الدفاعية القطرية، وأهمية استمرار التنسيق الوثيق بين البلدين لمواجهة التهديدات وتعزيز الأمن الإقليمي، في ظل التحديات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة.

ويأتي اللقاء في إطار المشاورات المستمرة بين الدوحة وواشنطن، والتي تعكس عمق العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في المجالات السياسية والدفاعية والأمنية، فضلاً عن الجهود الدبلوماسية الرامية إلى ترسيخ الاستقرار الإقليمي.