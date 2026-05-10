مساعد الخارجية عن الهجرة غير الشرعية: 80% من الحالات بدافع من الأسرة

كشف السفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، عن أخر الإجراءات للتوعية بشأن الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن 80% من حالات المهاجرين غير الشرعيين بدافع من الأسرة.

وتابع السفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة أون، مساء اليوم الأحد، أن نجحت وزارة الخارجية المصرية في الإفراج عن 1379 مواطنًا مصريًا محتجزين في ليبيا خلال 2026، مع إعادة عشرات الجثامين لضحايا الهجرة غير الشرعية وتحذيرات عاجلة للمواطنين من عصابات التهريب.

وتابع أن أسفرت تلك الجهود عن الإفراج عن 508 مواطنين كانوا محتجزين في طرابلس خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية أبريل 2026، كما تم تأمين عودتهم إلى البلاد بالتعاون مع السلطات الليبية.