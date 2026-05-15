كامل العدد في السينمات .. إقبال كبير على مشاهدة فيلم أسد

أحمد البهى

تمكّن فيلم «أسد» للمخرج محمد دياب، في أول ليلة عرض له أمس الخميس، من رفع شعار «كامل العدد» في عدد من قاعات السينما، منها مول مصر، وألماظة، وفوكس الإسكندرية، وكايرو فستيفال سيتي، وسين سينما، وسيما أركان، وغيرها من الشاشات في مختلف المحافظات، ليحصد أكثر من 5 مليون جنيه كإيرادات في أول ليلة عرض له (5,278,469) بعرضه في 82 دار عرض، وعلى الجانب الآخر يتجه فريق عمل الفيلم اليوم الجمعة إلى المملكة العربية السعودية ضمن الجولة الترويجية للفيلم في الخليج، حيث يبدأ عرضه في دور العرض العربية يوم 21 مايو الجاري.


يُذكر أن أحداث فيلم «أسد» تدور في مصر خلال القرن التاسع عشر، ويتناول قصة «أسد»، العبد الذي يحمل روحًا صلبة متمردة. ويركّز هذا العمل الدرامي التاريخي على رحلة أسد بعد أن يُشعل حبٌّ ممنوع بينه وبين امرأة حرة شرارة المواجهة مع أسياده. لكن عندما يُسلب من أسد أثمن ما يملك، يتحول التحدي الصامت إلى ثورة غاضبة، في صراع بطولي لا يضمن النجاة فيه لأحد. فمعركة أسد لن تحدد مصيره فقط، بل مصير العبودية في البلاد إلى الأبد.


ويشارك في بطولة الفيلم محمد رمضان، ورزان جمال، وعلي قاسم، وكامل الباشا، وإسلام مبارك، وإيمان يوسف، ومصطفى شحاتة، إلى جانب ظهور خاص لكل من ماجد الكدواني وأحمد داش، ويُشار إلى أن فيلم «أسد» من إخراج محمد دياب، وتأليف شيرين دياب، ومحمد دياب، وخالد دياب، ووضع الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار هشام نزيه، بينما تولّى أحمد البشاري إدارة التصوير، وأحمد حافظ المونتاج، وريم العدل تصميم الأزياء، وأحمد فايز تصميم الديكور، وأحمد عدنان الهندسة الصوتية، فيما تولّى ماجد يوسف الإنتاج الفني، وكالويان فودينيشاروف تصميم المعارك والحركة، والمنتج موسى أبو طالب، الفيلم من إنتاج Goodfellas Media Production، وScoop Production، وFillme Production، وBigTime Fund، وتوزيع AFD في مصر، وEmpire Entertainment في الشرق الأوسط.

