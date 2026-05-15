زوج سيلينا غوميز يفضح نظامها الغذائي: تأكل مثل الأطفال

أثار زوج النجمة سيلينا غوميز المنتج الموسيقي بيني بلانكو، حالة واسعة من الجدل بعد كشفه عادات غير متوقعة عن نظامها الغذائي، وأكد المنتج الموسيقي بيني بلانكو أنها تفضل الوجبات السريعة بشكل كبير ولا تفضل تناول الخضار أو الفواكه.

وكان هذا التصريح خلال ظهوره في بودكاست Goop مع الممثلة Gwyneth Paltrow، كما قال بلانكو أن النظام الغذائي لسيلينا يشبه "طعام طفل في الخامسة"، موضحًا أن البرجر والبطاطاس المقلية من أكثر الأطعمة التي تفضلها.

وقال إن سيلينا لا تمانع من تناول الوجبات السريعة حتى في الصباح الباكر، كاشفًا أنه شاهدها قبل تسجيل الحلقة تتناول وجبة من مطعم Jack in the Box عند الساعة السادسة وخمس وأربعين دقيقة صباحًا، الأمر الذي أثار دهشة مقدمة البرنامج.

وأكد بلانكو أن سيلينا لا تفضل الخضار أو الفواكه بشكل كبير، وأصاف أنها عندما تطلب سلطة الدجاج تكتفي بتناول الإضافات وتترك الخضار له.