فستان قديم.. ناقد موضة يعلق على إطلالة ياسمين صبري في مهرجان كان

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان كان السينمائي.

ظهرت ياسمين صبري في كان السينمائي بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بالقماش المطرز بالكامل.

تعليق ناقد موضة على فستان ياسمين صبري في مهرجان كان

علق حكيم شاهين، ناقد الموضة على فستان ياسمين صبري قائلا:"المخلوقة هاي ترفعلي ضغطي..مخلوقة حلوه كثير بس لو تخدم هذا الجمال بإطلالات تكون حلوه و عصريه راح ارتاح نفسياً."

تابع:"من يوم يلي عرفتها وهي بنفس قصة الفستان بتغير الالوان او شوية تفاصيل بسيطة لااكثر ولااقل، اوك تحب الشي الكلاس بس ممكن تنوع داخل حدود ستايلها المعروف."

كتب:"طالعة حلوه و طالعه راقية رغم انو شوي شوي الفستان عطاني old fashion و تحديداً نقشته، الشعر هو نفسه نفسه المكياج هو نفسه و المجوهرات الفخمين همى نفسهم."