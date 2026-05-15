الداخلية تكشف ملابسات فيديو تضرر طفلة من زوجة والدها بالقاهرة

فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر طفلة من زوجة والدها لقيامها بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 3/ الجارى تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر من (الطفلة الظاهرة بمقطع الفيديو "مصابة بكدمات متفرقة بالجسم" وخالتها وجدتها) بتضررهن من (زوجة والد الطفلة الظاهرة بالمقطع المشار إليه) لقيامها بالتعدى بالضرب عليها وإحداث إصابتها المنوه عنها.

أمكن ضبط المشكو فى حقها ، وبمواجهتها أقرت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، وعللت ذلك لتأديبها لكثرة لهوها داخل الشقة محل سكنهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.