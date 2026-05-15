مستشار رئيس الجمهورية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد السلام القديم بطور سيناء

استقبلت مديرية أوقاف جنوب سيناء، اليوم الجمعة، اللواء الدكتور خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، لأداء شعائر صلاة الجمعة بمسجد السلام القديم بمدينة طور سيناء، وذلك بحضور اللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حماية، السكرتير العام المساعد، وعلي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، إلى جانب عدد من النواب وعواقل ومشايخ سيناء.

وكان في استقبال الحضور الشيخ السيد يوسف غيط، مدير مديرية أوقاف جنوب سيناء، الذي رحّب بالضيوف، مؤكدًا استمرار الدور الدعوي والتوعوي للمساجد في نشر الفكر الوسطي المستنير، في إطار رسالة وزارة الأوقاف وجهودها الدعوية والمجتمعية الهادفة إلى ترسيخ القيم الإيجابية وتعزيز الوعي الديني الصحيح.

وأكد مدير مديرية الأوقاف أن المساجد تواصل أداء رسالتها الدينية والوطنية في نشر قيم التسامح والاعتدال، وترسيخ مفاهيم الانتماء والوعي، من خلال البرامج الدعوية والتثقيفية المختلفة التي تنفذها الوزارة بمختلف مدن المحافظة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز أواصر التعاون والتواصل المجتمعي بين القيادات التنفيذية والدعوية بمحافظة جنوب سيناء، بما يدعم دور المسجد في خدمة المجتمع، ونشر ثقافة الاعتدال، ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك» الهادفة إلى مواجهة الأفكار المغلوطة وبناء وعي مجتمعي .