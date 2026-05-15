خبيرة طاقة: أسعار النفط تجاوزت 108 دولارات.. وبرميل برنت دخل قاعدة الـ 100 دولار

أكدت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد وخبيرة أسواق الطاقة، أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن شراء الصين للنفط الأمريكي يأتي في إطار محاولة لتحسين مزاج الأسواق وإعادة الثقة للاقتصاد الأمريكي، مشيرة إلى أن التصريحات الأمريكية السريعة تهدف إلى خلق حالة من الاستقرار الاستراتيجي المؤقت.

أسعار النفط تجاوزت 108 دولارات

وأضافت أن أسعار النفط ارتفعت إلى 108 دولارات لبرميل برنت، موضحة أن حاجز 100 دولار أصبح القاعدة الأساسية في تسعير النفط، خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط ومضيق هرمز.

الصين لم تؤكد رسميًا شراء النفط الأمريكي

وأوضحت أن الصين لم تصدر إعلانًا صريحًا يؤكد شراء النفط الأمريكي، معتبرة أن ما يحدث هو تكتيك سياسي أمريكي أكثر منه اتفاقًا اقتصاديًا واضحًا، خاصة في ظل امتلاك الصين مخزونًا استراتيجيًا ضخمًا يقدر بـ1.2 مليار برميل.

التضخم العالمي يهدد الاقتصاد الدولي

وأشارت إلى أن الأسواق العالمية باتت تعاني من ضعف المناعة الاقتصادية، مع تصاعد التضخم وارتفاع تكاليف الطاقة وسلاسل الإمداد، مما يزيد من احتمالات تباطؤ النمو العالمي.

وأكدت أن الولايات المتحدة تحقق مكاسب من تصدير النفط بأسعار مرتفعة، لكن الداخل الأمريكي يواجه ضغوطًا اقتصادية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود والخدمات، وهو ما قد ينعكس على الوضع السياسي والاقتصادي الأمريكي.

الصين تتحرك بهدوء وتوسع نفوذها الاستراتيجي

واختتمت بأن الصين استطاعت تأمين نفسها اقتصاديًا عبر التخطيط الاستراتيجي طويل الأجل، بينما بدأت الولايات المتحدة تفقد جزءًا من نفوذها التقليدي، في ظل عالم يشهد إعادة تشكيل لموازين القوى الاقتصادية والسياسية.