مدبولي يتفقد مشروعات إعادة التطوير بالقاهرة ..غدا

يقوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجولة تفقدية لأعمال إعادة التطوير لعدد من المناطق في نطاق محافظة القاهرة.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء الي المناطق المطورة في إطار متابعته لمشروعات إعادة تطوير مناطق القاهرة للوقف علي نسب تنفيذ المشروعات.

وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي وخطط التسليم والتشغيل بعددٍ من مشروعات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي اتصالاً بالحرص على مُتابعة موقف سير العمل في مشروعات قطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكذا موقف خطط التسليم والتشغيل لتلك المشروعات، وذلك في ضوء أهميتها في تحقيق أهداف التنمية العمرانية والتطوير الحضاري في مختلف ربوع الوطن.

وخلال الاجتماع، عرضت المهندسة راندة المنشاوي، الموقف التنفيذي للمشروعات بمدينة العلمين الجديدة، والذي عكس نسب تنفيذ مُتقدمة لمختلف المُكونات، بما في ذلك الأبراج الشاطئية؛ بمراحلها المختلفة، وأبراج مارينا تاورز، والبُحيرات الغربية، والداون تاون؛ بمرحلتيه، بالإضافة إلى نسب الإنجاز في المدينة التراثية والمباني التي تم تشغيلها، إلى جانب الموقف التنفيذي لعدة مشروعات سكنية بالمدينة تضم كمبوند مزارين، وسكن لكل المصريين، والإسكان المتميز، وسكن مصر، والحي اللاتيني.