بن جفير يعلن عن خطة إسرائيلية للاستيطان في لبنان.. تفاصيل
مدبولي يتفقد مشروعات إعادة التطوير بالقاهرة ..غدا
الرئيس السيسي يهنئ ملك النرويج بمناسبة ذكرى يوم الدستور
تأكيدًا للمحبة والسلام.. اتصال هاتفي بين بابا الڤاتيكان والبابا تواضروس
فايننشال تايمز: السعودية تبحث توقيع ميثاق عدم اعتداء بين دول الشرق الأوسط وإيران
الحكومة: تنفيذ 351 مشروعًا ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة
محافظ المنوفية: توريد 85 ألف طن قمح منذ بدء الموسم
عملاق عالمي يترقب.. مانشستر سيتي منفتح على بيع عمر مرموش.. اعرف السبب
موقف الشرع من مقترح منح الزوجة حق فسخ العقد خلال أول 6 أشهر.. فيديو
كامل الباشا: أتقنت اللغة العبرية القديمة من آجل الحاخام الأخير.. ودوري في صحاب الأرض كان صعبا وإنتاجه مغامرة ضخمة.. حوار
الزواج العرفي شرعي.. مطالب بحرمان المرأة من الخدمات الحكومية حالة الامتناع عن الرؤية
تقرير أمريكي: الفراعنة يستهدفون ظهورًا تاريخيًا في كأس العالم 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

عملاق عالمي يترقب.. مانشستر سيتي منفتح على بيع عمر مرموش.. اعرف السبب

باسنتي ناجي

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن مفاجأة بشأن بيع اللاعب عمر مرموش من مانشستر سيتي .

عمر مرموش

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"موقع "كوت أوفسايد": مانشستر سيتي منفتح على بيع عمر مرموش إذا جاء العرض المناسب.. وبرشلونة يفكر في التعاقد معه إذا فشل في التوقيع مع ألفاريز". 

عاد اسم النجم المصري عمر مرموش ليرتبط مجددًا بالانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل متابعة النادي الكتالوني لموقفه مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويعيش مرموش فترة غير مستقرة من ناحية المشاركة الأساسية مع مانشستر سيتي، بعدما لم يحصل على فرصة اللعب بشكل منتظم منذ انضمامه للفريق، رغم ظهوره بشكل جيد في عدد من المباريات وتقديمه مستويات لافتة.

وذكر موقع «كوت أوف سايد» الإنجليزي أن إدارة مانشستر سيتي بدأت في إعادة تقييم وضع اللاعب داخل الفريق، إلى جانب دراسة إمكانية بيعه خلال الصيف المقبل، حيث تُقدر قيمته التسويقية حاليًا ما بين 60 إلى 65 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى أن المدرب الإسباني بيب جوارديولا لا يفضل رحيل مرموش في الوقت الحالي، بسبب اقتناعه بإمكانات اللاعب الفنية وقدرته على تقديم الإضافة مستقبلًا، رغم قلة مشاركاته.

في المقابل، لا يضغط عمر مرموش من أجل مغادرة مانشستر سيتي، لكنه يتطلع للحصول على دور أكبر وفرصة للمشاركة بصورة مستمرة، خاصة أنه لم ينجح حتى الآن في تثبيت مكانه بالتشكيل الأساسي للفريق.

يأتي اهتمام برشلونة ضمن خطة النادي لتدعيم الخط الهجومي تحسبًا لاحتمالية رحيل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، حيث تبحث الإدارة عن خيارات هجومية جديدة، في ظل صعوبة التعاقد مع الأرجنتيني جوليان ألفاريز بسبب التكلفة المالية المرتفعة.

وأكد التقرير أنه لم تحدث أي مفاوضات رسمية حتى الآن بين برشلونة ومانشستر سيتي بشأن مرموش، إلا أن النادي الإسباني يراقب موقف اللاعب عن قرب تمهيدًا للتحرك خلال الفترة المقبلة.

وأشار التقرير إلى وجود اهتمام من أندية إنجليزية أخرى، أبرزها توتنهام هوتسبير وأستون فيلا، اللذان يتابعان وضع اللاعب استعدادًا للدخول في سباق التعاقد معه.

وأضاف التقرير أن مرموش لا يمانع العودة إلى الدوري الألماني مستقبلًا، خاصة بعد تجربته الناجحة مع آينتراخت فرانكفورت، والتي شهدت تألقه بشكل كبير وجذب أنظار عدة أندية أوروبية كبرى.

