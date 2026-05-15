فرج عامر يثير الجدل: استمرار ثنائي ريال مدريد يسبب أزمات

أثار المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، حالة من الجدل بعد حديثه عن ثنائي ريال مدريد فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي، مؤكدًا أن استمرار اللاعبين معًا قد يتسبب في أزمات داخل الفريق الإسباني.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على فيسبوك: "فينيسيوس وامبابي فكروني بإعلان قديم بيقول أنا وديكسان لا نجتمع في مكان، وهذا الكلام ينطبق عليهم تمامًا، ريال مدريد قرر بيع أحدهما لأن الفريق سوف يذهب إلى الهاوية في وجود الاثنين، وغرفة تغيير الملابس في ريال مدريد سوف تتحول أو تحولت إلى حلبة ملاكمة".

وتأتي تصريحات فرج عامر في ظل حالة الجدل الدائرة حول مستقبل بعض نجوم ريال مدريد، خاصة بعد الأنباء المتداولة بشأن وجود منافسة قوية داخل الفريق على الأدوار الهجومية والنجومية.

استمر غياب الفرنسي كيليان إمبابي عن تمارين ريال مدريد الإسباني قبل يومين من مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

من المستبعد أن يكون إمبابي جاهزاً لخوض اللقاء المنتظر الأربعاء على ملعب "سانتياغو برنابيو" ضد فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا، بسبب مشكلة في ركبته عانى منها منذ ديسمبر.

ويعاني حامل الرقم القياسي بعدد ألقاب المسابقة القارية الأم (15) من كثرة الإصابات في صفوفه، إذ يفتقد أيضا أمام سيتي كلا من الإنجليزي جود بيلينغهام والبرازيليين إيدر ميليتاو ورودريغو والنمسوي دافيد ألابا وداني سيبايوس.

لكن غياب إمبابي قد يشكل الضربة الأكبر لفريق المدرب ألفارو أربيلوا، في ظل عدم وضع سقف زمني لعودته إلى الفريق، بينما تحدثت وسائل الإعلام الإسبانية عن إمكانية مشاركته في لقاء الإياب الأسبوع المقبل.