إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بكورنيش مرسى مطروح

أصيب 3 أشخاص باصابات متنوعة اثر وقوع مشاجرة بكورنيش مرسى مطروح.

اخطار لغرفة العمليات

تلقت غرفة عمليات مديرية الصحة بمطرح اخطارا بوقوع مشاجرة واصابة عدد من الاشخاص وعلى الفور انتقلت سيارات الاسعاف وتم نقل المصابين لمستشفى مطروح العام

اسماء المصابين

واستقبلت مستشفى مطروةح العام 3 مصابين وهم “ شاهين ي.ا 19 سنة مصاب باشتباه مابعد ارتجاج وكدمات متفرقه بالجسم، عمر ح.ف مصاب بكدمه شديده بالصدر وجروح بالوجه، بسام ع.م مصابب كدمات وسحجات متفرقه بالجسم ”.

وقام الطاقم الطبي في مستشفى مطروح العام بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.

