إصابة 13 عاملا في حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح إسكندرية الساحلي

أُصيب 13شخصًا، اليوم، إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمنطقة أبو لهو التابعة لمحافظة مطروح، وتم نقل المصابين إلى مستشفى مطروح العام لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة.

بلاغ بالحادث



وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تم التعامل مع المصابين ميدانيًا ونقلهم إلى المستشفى.

إصابات متنوعة



وأكدت المصادر الطبية أن المصابين تعرضوا لإصابات متنوعة ما بين كدمات وسحجات واشتباه كسور وجارٍ تقديم الرعاية الطبية والفحوصات اللازمة لهم، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.