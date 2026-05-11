مباحث مطروح تنجح فى ضبط لصين سوبر ماركت سرقا 20 ألف جنيه أثناء صلاة العشاء

نجحت مباحث قسم شرطة مطروح، برئاسة المقدم عبد المنعم خميس، في كشف ملابسات واقعة سرقة 20 ألف جنيه من داخل سوبر ماركت شهير بمنطقة الطبية بمدينة مرسى مطروح، وإلقاء القبض على المتهمين في وقت قياسي.

الكاميرات توثق

وكان المتهمان قد استغلا انشغال العاملين بأداء صلاة العشاء، وتمكنا من سرقة المبلغ المالي قبل الفرار من المكان، فيما وثقت كاميرات المراقبة تفاصيل الواقعة، وتم تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تحديد المكان وضبط المتهمين

وعلى الفور كثفت الأجهزة الأمنية جهودها، حيث جرى تفريغ كاميرات المراقبة بداية من السوبر ماركت وحتى شارع إسكندرية.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين لم يغادرا البرج السكني الذي يقيمان به، وتم تحديد الشقة السكنية الخاصة بهما ومداهمتها، وضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

شكر الأهالي

من جانبهم، أعرب عدد من أهالي مطروح عن تقديرهم لسرعة تحرك رجال المباحث وجهودهم في إعادة الشعور بالأمان، مشيدين بالكفاءة الأمنية وسرعة ضبط المتهمين خلال وقت قصير، وموجهين الشكر لرجال الشرطة على جهودهم المستمرة في حفظ الأمن والاستقرار داخل المدينة.