مرسى مطروح.. تواصل لجان المعاينات للمستحقين لسكن بديل بشمس الحكمة

تواصل لجان المعاينات بمدينة مرسى مطروح عملها يومياً للمستحقين كسكن بديل بشمس الحكمة لسرعة الرفع المساحي للأراضي البديلة المخصصة لتعويضات أهالي رأس الحكمة ثم مرحلة تسليم عقود التمليك بأنظمة سداد ميسرة لقيمة الأراضي ، تنفيذاً لتوجيهات تعليمات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح .

لجان المعاينة

وأعلن اللواء محمد رجب رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح عن قيام لجان المعاينات الميدانية بالرفع المساحي للأراضي تحت إشراف الدكتور اسلام رجب نائب محافظ مطروح لتسليم الأراضي المخصصة للتعويضات للحالات المدرجة أسماؤهم ضمن عقود الأراضي ، في تعويضات شمس الحكمة.

سيارة المركز التكنولوجى

وقال رئيس مدينة مرسى مطروح ، إنه تم توفير سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة بشارع 6 أكتوبر بجوار الوحدة الصحية برأس الحكمة ، لتلقي طلبات التصالح والتقنين للمستحقين كسكن بديل بشمس الحكمة ، طبقًا للحصر السابق لمديرية المساحة المدنية والجاري رفعها حاليا .

وأكد رئيس المدينة أن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح وجه بالدفع بسيارة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة مرسى مطروح لاستلام طلبات التقنين الاستثماري وملفات التصالح وسداد مقدم عقود التمليك تيسيرا علي أهالي رأس الحكمة ولجان المعاينة من إدارة الأملاك والوحدة المحلية لرأس الحكمة.

تحذير بعدم البناء بدون رخصة

وحذر رئيس مدينة مرسي مطروح ، بعدم السماح بالبناء بدون رخصة بناء وغير الحاصلين على تعويضات من مشروع مدينة رأس الحكمة الجديدة داخل الاراضى المخصصة لهم ، وإن ثبت البناء المخالف؛ سيتم تنفيذ إزالة فورية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

توفير الاف فرص العمل

وأكد اللواء محمد رجب أن المشروعات التنموية والاستثمارية التى سيتم تنفيذها بمدينة "رأس الحكمة الجديدة" ستخدم أهالي المحافظة، وستتيح آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للأهالي، من خلال مشاركتهم فى تنفيذ تلك المشروعات، وما ستفتحه من آفاق تنموية واستثمارية مستقبلًا.