مياة صرف في البحر.. محافظ مطروح يوضح الحقيقة

في ضوء ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن وجود تصريف مياه على شاطئ العوام بمدينة مرسى مطروح.

تشكيل لجنة

وجّه اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح، على الفور، بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، وبحضور اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام، واللواء محمد رجب رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، وممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي والجهات المختصة، للانتقال والمعاينة على الطبيعة.

تصريف تجمعات مياه

وقد تبين من الفحص والمعاينة أن المياه المشار إليها ناتجة عن تصريف تجمعات مياه شوارع بالمنطقة، ولا ترتبط بأي مصدر لمياه الصرف الصحي.

غلق المصب

وتؤكد المحافظة أنه تم التعامل الفوري مع الموقع وغلق المصب مؤقتًا من الجهتين لحين انتهاء موسم الصيف، حفاظًا على الشكل الحضاري للشاطئ وراحة المواطنين ورواد المدينة، مع استمرار أعمال المتابعة والتطهير الدورية لشبكات تصريف مياه الأمطار.

تجدر الإشارة أنه سبق لشركة مياه الشرب والصرف الصحي غلق ثلاثة مصبات أخرى بالكورنيش وأنه بغلق هذا المصب لا يوجد اي مصدر لتصريف المياه على الشاطئ.