الصور الأولى لحادث تصادم سيارتين بمطروح أسفر عنه مصرع شخص وإصابة 23 آخرين

حصل"صدى البلد" على الصور الأولى للحادث الذى وقع منذ قليل بتصادم سيارتين بطريق مطروح اسكندرية الساحلى والذى أسفر عنه مصرع شخص وإصابة 23 آخرين.

واستقبلت مستشفى الحمام جث هامد باسم محمود ا.ا (57 سنة - الحمام)، وتم إيداع الجثة بالمشرحة للعرض على الطبيب الشرعي

كما استقبلت المستشفى 23 مصاب وهم

علاء .ف (30 سنة): اشتباه ما بعد الارتجاج عبد الكريم ج.س (40 سنة): اشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالعمود الفقري.كريم س.ص (23 سنة): اشتباه كسر بالفخذ الأيمن.

حليم م.ص(35 سنة): جرح قطعي وكدمات متفرقة

أسيل ح.ع (10 سنوات): اشتباه ما بعد الارتجاج وكسر مضاعف بالقدم.

إسلام ع.ع (52 سنة): اشتباه كسر بالقدم وسحجات.

حسن ع.ع (63 سنة): اشتباه كسر بالذراعين.

خالد ع.ع (17 سنة): اشتباه كسر بالفقرات العنقية والساق.

عبد العزيز ع.ع (19 سنة): اشتباه كسر بالفخذ الأيمن.

عائشة م.ط (20 سنة): اشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالفخذ.

إبراهيم ع.ا (21 سنة): اشتباه كسر بالعمود الفقري.

مجدي ج.ف (50 سنة): اشتباه كسر بالفخذ والكاحل.

كامل م.ت (30 سنة): كسر مضاعف بالقدم وجروح متفرقة.

رمضان خ.ك (50 سنة): اشتباه كسر بالقدم وجروح.

زينة م.ا (51 سنة): اشتباه كسر بالساق اليمنى.

عمر ح.ع (14 سنة): اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، قد تلق إخطارًا بوقوع تصادم بين سيارتين ميكروباص وربع نقل " أمام قرية "الرواد" (الكيلو 88) بمدينة الحمام، بطريق "الإسكندرية- مطروح" الساحلي.، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والمرور إلى موقع البلاغ.

واستقبلت مستشفى الحمام المركزي جثة هامدة بالاضافة إلى 23 مصاب وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ، بينما تم التحفظ على جثمان المتوفى في ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة ، كما قامت إدارة المرور برفع حطام السيارتين لتسيير الحركة المرورية التي توقفت جزئياً جراء الحادث.