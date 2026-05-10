الداخلية تكشف تفاصيل اقتحام مسكن بدمياط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى إدعى خلاله صاحب الحساب بقيام أحد الأشخاص وأنجاله بإقتحام مسكنه وإتلاف كاميرات المراقبة وسرقته بدمياط.



تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات ، ووجود خلافات بين طرف أول: (تاجر ووالده – مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان دمياط) ، طرف ثانى: (القائم على النشر ، وشقيقه – مقيمان بذات الدائرة) حول عقار سبق وأن قام والد القائم على النشر ببيعه للطرف الأول محرر بشأنها قضية " منظورة أمام القضاء".. وبتاريخ 5 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان دمياط من الطرف الأول بتضرره من الطرف الثانى لقيامهما بهدم أحد الحوائط الداخلية لأحد المحلات الخاصة بالعقار المشار إليه والإستيلاء على أخشاب من داخله.



أمكن ضبط الطرفين، وبحوزة الطرف الثانى المسروقات المستولى عليها"، وبمواجهتهم ، تبادلوا الإتهامات فيما بينهم، وبمواجهة القائم على النشر بإدعائه الكاذب أقر به.



تم إتخـاذ الإجـراءات القانونية.