ضبط 10 أشخاص بحوزتهم 5 أطنان مواد بترولية بأسوان

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية من التصدى لمحاولات الاتجار بالسلع المدعمة بالسوق السوداء بمحافظة أسوان.

ضبط 10 أشخاص 6 منهم يحملون جنسية إحدى الدول

فقد أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان قيام مالك مخزن، 10 أشخاص "6 منهم يحملون جنسية إحدى الدول" – جميعهم مقيمون بنطاق محافظة أسوان، بتجميع المواد البترولية وتفريغها داخل جراكن ووضعها فى المخزن المشار إليه بقصد حجبها عن التداول لإعادة بيعها بسعر أزيد من المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام، وباستهداف المخزن المشار إليه، أمكن ضبطهم وبحوزتهم 2 بندقية آلية، وبتفتيش المخزن عُثر بداخله على "11سيارة ربع نقل (بدون لوحات معدنية) – 5 أطنان مواد بترولية “سولار)”.

بمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه من خلال تجميعها من عدة محطات وقود مختلفة بمحافظات الوجه القبلى.

تم التحفظ على السيارات، واتخاذ الإجراءات القانونية.



