المشدد 3 سنوات لعاطل هتك عرض فتاة في السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بتهمة هتك عرض فتاة بمنطقة السلام ثان بالسجن المشدد 3 سنوات.

وكانت مباحث قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من فتاة تتهم شابا بالتحرش بها، وهتك عرضها، وملامسة أجزاء حساسة من جسدها كرها عنها تحت تهديد السلاح الأبيض بدائرة القسم.

وقالت المجني عليها إنها أثناء سيرها بالشارع فوجئت بالمتهم يتحرش بها ويلامس أجزاء حساسة من جسدها، وعندما حاولت الصراخ والاستغاثة أخرج سلاحًا أبيض وهددها به.

وعلى الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحرٍّ أسفرت جهوده عن صحة البلاغ وأن وراء ارتكاب الواقعة عاطلًا يُدعى حجازي. ف.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة رقم 622 لسنة 2026 وتولت النيابة العامة التحقيق.