إحالة 8 عاطلين للجنايات بتهمة الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال في أعمال التسول

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة إحالة 8 عاطلين بتهمة الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة بمحافظة القاهرة للمحاكمة الجنائية.



تفاصيل الواقعة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 8 أشخاص (4 رجال و4 سيدات – لهم معلومات جنائية) لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة.

وكشفت التحريات عن وجود 11 طفلًا حدثًا بصحبة المتهمين، تبين قيامهم ببيع بعض السلع والتسول بشكل إلحاحي في عدد من المناطق، بما يشكل استغلالًا مباشرًا لهم وتعريضهم للخطر.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بنشاطهم الإجرامي كما هو وارد بالتحريات، واستغلال الأطفال في تحقيق مكاسب غير مشروعة.

وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتسليم الأطفال المجني عليهم إلى ذويهم بعد أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهله داخل دور الرعاية المناسبة.