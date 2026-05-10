حوادث

حبس المتهم بإنهاء حياة تاجر في قطور بالغربية

الشاب القاتل بالغربية

أصدر المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز قطور بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة وفاة تاجر علي يد شاب رميا بالرصاص بشوارع قرية سملا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تحرك عاجل من النيابة 


كما وجهت النيابة العامة في تعليماتها بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات بعدما وردت تحريات المباحث بتوافر اشتراطات تهمه القتل العمد من جه الجاني بحمله السلاح الناري والتهجم علي الضحية داخل محله التجاري بذات القرية .

حبس المتهم 4 أيام 


كما أمرت النيابة العامة بسماع أقوال أسرة المجني عليه وأخذ أقوال الجاني وسماع أقوال شهود عيان الواقعة فضلا عن الاطلاع علي تقرير تفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث.
 

وأضاف المتهم "م.ا" 35 سنة خلال تحقيقات النيابة العامة بقوله"انا خلصت علي فتحي الفقي داخل المحله بضربه بسلاح ناري كان معايا عشان رفض يرجع ليا متوسيكل كان وسيط في بيعه ليا وحسبنا الله ونعم الوكيل" .

تفاصيل الحادث 

وكان ضباط  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية نجحوا خلال أقل من 48 ساعة في  ضبط المتهم بإنهاء حياة شاب رميا بالرصاص وبحوزته السلاح المضبوط بشوارع قرية سملا بقطور"فرد خرطوش" بالتنسيق مع مديرية أمن مطروح عقب هروب المتهم للاختباء بتحدي القري التابعة للمحافظة الساحلية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

صدمة بالقرية 

وكانت قرية سملا التابعة لمركز شرطة قطور بمحافظة الغربية شهدت مصرع شخص في العقد الرابع من عمره رميا بالرصاص عقب نشوب مشاجرة حامية بين مجموعه من الأشخاص داخل محل تجاري مملوك الضحية  بسبب خلاف علي بيع وركنه موتوسيكل وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تحرك أمني عاجل 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة وفاة شخص يدعي "فتحي الفقي"39 سنة رميا بالرصاص الطائش في مشاجرة بين مجموعه من الأشخاص بشوارع قرية سملا بنطاق دائرة المركز.

تشكيل فريق بحث جنائي 


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.
وشكل فريق بحث جنائي قاده الرائد أحمد بهاء رئيس مباحث مركز شرطة ومعاونيه من قوات الشرطة السرية والنظامية لضبط الجناة وطرفي مشاجرة .
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية تحرك أمني حبس المتهم قتل تاجر رميا بالرصاص قطور

