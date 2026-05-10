القبض على سائق "توك توك" لقيامه بمعاكسة فتاتين والإصطدام بالحوامدية

كشف الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد مركبة "توك توك" بمعاكسة فتاتين والإصطدام بهما حال سيرهما بمنطقة الحوامدية بالجيزة .

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 3 الجارى تبلغ لقسم شرطة الحوامدية من (طالبتين "بهما إصابات بكدمات وسحجات متفرقة" - مقيمتان بدائرة القسم) .. بأنه حال سيرهما بدائرة القسم إصطدم بهما قائد مركبة "توك توك" مما تسبب فى حدوث إصابتهما .

أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" وقائدها (سائق - مقيم بدائرة القسم).. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لحدوث مشادة كلامية بينه والفتاتين لخلاف على أولوية المرور .

تم التحفظ على المركبة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية .