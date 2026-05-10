حوادث

رئيس بعثة الحج الرسمية يكشف عن الحالة الصحية للحجاج المصريين فى الأراضى المقدسة

مصطفى الرماح

وسط متابعة صحية دقيقة وحرص مستمر على سلامة ضيوف الرحمن، كشف رئيس بعثة الحج الرسمية عن الحالة الصحية لحجاج القرعة بالأراضي المقدسة، مؤكدا استقرار أوضاعهم الصحية وعدم تسجيل أية إصابات بأمراض وبائية بين الحجاج حتى الآن، بالتزامن مع استمرار تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية داخل مقار الإقامة بالمدينة المنورة ومكة المكرمة، من خلال عيادات مجهزة وفرق طبية متخصصة تعمل على مدار الساعة لخدمة الحجاج ومتابعة حالتهم الصحية أولاً بأول.

 الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج

وقال اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، إنه لا توجد إصابات بأية أمراض وبائية بين صفوف الحجاج المصريين، مشيراً إلى أن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج جيدة.

وأضاف أن بعثة القرعة وفرت جميع الإمكانيات اللوجيستية اللازمة لإقامة عيادات طبية لخدمة الحجاج بفنادق إقاماتهم، سواء بالمدينة المنورة، أو مكة المكرمة؛ وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية، فضلا عن الفريق الطبي التابع لقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، والذي تم إيفاده للأراضي المقدسة، لمتابعة حالة الحجاج الذين يحتاجون للعلاج بالمستشفيات، حتى خروجهم بسلامة الله تعالى.

وشدد على التعاون الكبير بين بعثة القرعة، والبعثة الطبية التابعة لوزارة الصحة؛ لتقديم جميع أوجه الرعاية الصحية التي تليق بحجاج القرعة، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية.

وذكر أن معظم الحلات التى ترددت على العيادات الطبية بفنادق حجاج القرعة بالمدينة المنورة؛ تعاني من أعراض إنفلونزا، أو التهاب الجيوب الأنفية بسبب ارتفاع درجات الحرارة، والتعرض للتكييف في فنادق الإقامة؛ حيث يتم صرف الأدوية اللازمة لهم ومتابعة حالاتهم الصحية؛ للتأكد من تماثلهم للشفاء.

فى السياق نفسه، يقوم مسئولو بعثة حج القرعة، بالتنسيق مع أعضاء البعثة الطبية، بتنظيم محاضرات للحجاج، في أعقاب محاضرات الوعظ الديني؛ لتوعيتهم بأمور السلامة العامة، وتجنب الاختلاط والأماكن المزدحمة.

