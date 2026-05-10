اعداد الحجاج اليوم.. وصول 5213 حاج للمدينة المنورة حتى الآن

يتواصل الجسر الجوي بين مصر والمملكة العربية السعودية، لاستكمال نقل جميع حجاج بعثة القرعة إلى المدينة المنورة، ومكة المكرمة خلال إضافة إلى تفويج الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، عقب قضائهم خمسة أيام بالقرب من الرسول الكريم.

ووصل إلى المدينة المنورة حتى الآن، 5 الاف و213 حاجاً، من بينهم ألف و785 حاجاً تم تفويجهم إلى مكة المكرمة، عقب قضائهم 5 أيام في رحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما يتبقى حالياً 3 الاف و428 حاجاً.

ورفعت بعثة حج القرعة درجات الاستعداد في صفوف ضباط البعثة بمطاري الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة؛ ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.