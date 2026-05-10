ضبط المتهمين بسرقة إسطوانة بوتجاز من أعلى عربة "كارو" بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصان يستقلان مركبة

"توك توك" بسرقة إسطوانة بوتجاز من أعلى عربة "كارو" بسوهاج.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة(سائق ، عامل - مقيمان بدائرة قسم شرطة جرجا) وبحوزتهما مركبة "التوك توك" المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، وتم بإرشادهما ضبط إسطوانة البوتجاز المستولى عليها.

تم التحفظ على مركبة "التوك توك" .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.