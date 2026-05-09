بمليون و500 ألف جنيه.. ضبط 3 متهمين بمطروح لبيع 6200 كتاب مدرسي جديد لمخزن خردة| القصة الكاملة

تمكنت مباحث قسم شرطة مطروح من كشف واقعة بيع آلاف الكتب الدراسية الجديدة كخردة، بعد ضبط 3 متهمين، بينهم أمين مخزن بمديرية التربية والتعليم، وذلك عقب العثور على 6200 كتاب مدرسي خاص بالفصل الدراسي الثاني داخل أحد مخازن الخردة بمدينة مرسى مطروح.

لجنة التراخيص والكتب

بدأت تفاصيل الواقعة أثناء مرور لجنة من وحدة التراخيص بمجلس مدينة مرسى مطروح، بقيادة رامي رضا، مدير مركز تراخيص المحال العامة، للتفتيش على التراخيص والمحلات، حيث فوجئ بوجود كميات كبيرة من الكتب الدراسية الجديدة داخل مخزن خردة.

محضر بالواقعة

وبعد فحص المضبوطات، تبين أن الكتب حديثة الطباعة وتخص العام الدراسي الحالي، فتم التحفظ عليها وتحرير بلاغ رسمي بالواقعة حمل رقم 5826، وإخطار مباحث قسم شرطة مطروح.

ضبط المتهمين

وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث بقيادة المقدم عبد المنعم خميس، رئيس مباحث قسم شرطة مطروح، حيث كشفت التحريات خلال وقت قصير تفاصيل الواقعة ودور المتهمين، وتم ضبط اثنين من أصحاب محلات الخردة، واللذان اعترفا بشراء الكتب من أمين مخزن بمديرية التربية والتعليم.

كتب بمليون ونصف

وكشفت التحريات أن القيمة الأصلية للكتب المضبوطة تُقدر بنحو مليون و500 ألف جنيه، بينما تم بيعها مقابل 12 ألف جنيه فقط، بالمخالفة للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، مع استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة كاملة.