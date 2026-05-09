قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجم البنك الأهلي: المنافسة الثلاثية على لقب الدوري "مثيرة"
تركت عش الزوجية.. الداخلية تكشف تفاصيل تغيب زوجة صياد في كفر الشيخ
السيطرة علي حريق محل مفروشات وأقمشة دون إصابات في المنوفية
اكتشاف حالتين جديدتين مشتبه بإصابتهما بفيروس هانتا بإسبانيا
إطلاق مشروع صحي متكامل للمعلمين وتفعيل الكارت الذكي للرعاية الشاملة
الخارجية الفرنسية لـ(أ ش أ): زيارة ماكرون تعزز الشراكة مع مصر وتعكس ثقة باريس بدورها في استقرار المنطقة
الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية واستمرار ارتفاع درجات الحرارة
الأطباء قيدوها بسبب الهلوسة.. امرأة تروي تفاصيل إصابتها بفيروس هانتا
سعر الجنيه الذهب يحافظ على مكاسبه فوق 56 ألف جنيه رغم تراجع الأعيرة
بدء التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال وأولى الابتدائي بالمدارس الرسمية أول يونيو
الداخلية: تحرير 139 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق ترشيدا للكهرباء خلال 24 ساعة
رعب في غزة من فيروس هانتا.. إسرائيل تنشر الفئران بالقطاع بشكل لافت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بمليون و500 ألف جنيه.. ضبط 3 متهمين بمطروح لبيع 6200 كتاب مدرسي جديد لمخزن خردة| القصة الكاملة

الكتب المضبوطة
الكتب المضبوطة
ايمن محمود

تمكنت مباحث قسم شرطة مطروح من كشف واقعة بيع آلاف الكتب الدراسية الجديدة كخردة، بعد ضبط 3 متهمين، بينهم أمين مخزن بمديرية التربية والتعليم، وذلك عقب العثور على 6200 كتاب مدرسي خاص بالفصل الدراسي الثاني داخل أحد مخازن الخردة بمدينة مرسى مطروح.

لجنة التراخيص والكتب

بدأت تفاصيل الواقعة أثناء مرور لجنة من وحدة التراخيص بمجلس مدينة مرسى مطروح، بقيادة رامي رضا، مدير مركز تراخيص المحال العامة، للتفتيش على التراخيص والمحلات، حيث فوجئ بوجود كميات كبيرة من الكتب الدراسية الجديدة داخل مخزن خردة.

محضر بالواقعة

وبعد فحص المضبوطات، تبين أن الكتب حديثة الطباعة وتخص العام الدراسي الحالي، فتم التحفظ عليها وتحرير بلاغ رسمي بالواقعة حمل رقم 5826، وإخطار مباحث قسم شرطة مطروح.

ضبط المتهمين 

وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث بقيادة المقدم عبد المنعم خميس، رئيس مباحث قسم شرطة مطروح، حيث كشفت التحريات خلال وقت قصير تفاصيل الواقعة ودور المتهمين، وتم ضبط اثنين من أصحاب محلات الخردة، واللذان اعترفا بشراء الكتب من أمين مخزن بمديرية التربية والتعليم.

كتب بمليون ونصف

وكشفت التحريات أن القيمة الأصلية للكتب المضبوطة تُقدر بنحو مليون و500 ألف جنيه، بينما تم بيعها مقابل 12 ألف جنيه فقط، بالمخالفة للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، مع استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة كاملة.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح تعليم مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

صورة أرشيفية

ضبط مستريح جديد يستثمر في الذهب بالإسكندرية.. وقرار عاجل من النيابة

صورة أرشيفية

ظاهرة جوية تبدأ خلال ساعات.. الأرصاد تكشف مفاجآت في حالة الطقس بداية من اليوم

المعاشات

مشروع قانون جديد لتعديل قانون المعاشات.. زيادة سنوية 20 %.. ومكافأة إضافية للمؤمن عليهم

وجبة في 10 دقايق بدون لحوم ولا فراخ.. طعمها يشهي وتشبع الأسرة

وجبة في 10 دقائق .. بدون لحوم ولا فراخ وطعمها شهي وتشبع الأسرة

جماهير الزمالك

إعلامي يزف خبرًا سارًا لجماهير الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري

فيروس هانتا

قبل انطلاق موسم الحج .. بيان سعودي هام بشأن فيروس هانتا

صورة أرشيفية

الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة شابين وإصابة 5 آخرين خلال زفة عروسين بالغربية

ترشيحاتنا

أرشيفية

بوتين: الشعب السوفيتي أنقذ العالم بأسره من النازية

أرشيفية

"صباح البلد" يرصد أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم السبت 9 مايو

أرشيفية

اعرف الجرام بكام..أسعار الذهب اليوم السبت 9 مايو 2026

بالصور

إطلالة مختلفة.. غادة عبد الرازق تبهر متابعيها بظهورها اللافت

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

الأطباء قيدوها بسبب الهلوسة.. امرأة تروي تفاصيل إصابتها بفيروس هانتا

ماذا قالت سيدة اصيبت بفيروس هانتا القاتل؟
ماذا قالت سيدة اصيبت بفيروس هانتا القاتل؟
ماذا قالت سيدة اصيبت بفيروس هانتا القاتل؟

لوك مختلف.. روجينا تخطف الأنظار في أحدث ظهورها

روجينا
روجينا
روجينا

فستان ذهبي.. مي سليم تستعرض رشاقتها في أحدث إطلالة

مي سليم
مي سليم
مي سليم

فيديو

ندم ريهام سعيد

كان نفسي أسلم عليه.. ريهام سعيد تعترف بندمها بعد رحيل هاني شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد