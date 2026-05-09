محافظ المنيا: توريد 217 ألف طن من القمح بالصوامع والشون منذ بدء موسم 2026

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن إجمالي كميات القمح التي تم توريدها منذ بدء موسم التوريد لعام 2026 بلغ 217 ألفًا و234 طنًا و921 كيلو جرامًا، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم منظومة الأمن الغذائي وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية.

وأكد المحافظ أن عمليات التوريد تسير بصورة منتظمة داخل جميع الصوامع والشون المعتمدة على مستوى مراكز المحافظة، مشيرًا إلى المتابعة الميدانية اليومية لضمان تيسير الإجراءات أمام المزارعين أثناء عمليات التسليم، والتأكد من الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة التي أقرتها وزارة التموين.

وقال كدواني إن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع على مدار الساعة معدلات ونسب التوريد، مع العمل على تذليل أية معوقات قد تواجه المزارعين أو العاملين بمواقع الاستلام، وذلك بالتنسيق مع مديريات التموين والزراعة والجهات الرقابية المعنية.

وشدد محافظ المنيا على أهمية تحقيق المستهدفات المطلوبة خلال الموسم الحالي، دعمًا لتوجهات الدولة نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، موجّهًا الشكر للمزارعين على دورهم الوطني وجهودهم المتواصلة في دعم منظومة الأمن الغذائي.

من جانبه، أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين، أنه تم تشكيل لجان فنية متخصصة لفحص الأقماح الموردة وتقييم جودتها وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة، إلى جانب إعداد تقارير يومية لرصد حركة التوريد ومتابعة انتظام العمل داخل مواقع الاستلام المختلفة.

