الأحد المقبل.. انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الأحد المقبل 10 مايو 2026، تحت شعار "أسرة صغيرة.. حياة سعيدة"، لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والكشف الطبي والمشورة مجانًا في كافة الإدارات الصحية، وذلك وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، وبرعاية اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، من أجل تعزيز صحة الأسرة المصرية.

وقال الدكتور محمود عمر عبد الوهاب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المرحلة الأولى للحملة التنشيطية ستنطلق الأحد 10 مايو وتستمر حتى الخميس 14 مايو 2026، في 5 مراكز هي العدوة ومطاي وسمالوط وأبوقرقاص وملوي، بينما تبدأ المرحلة الثانية للحملة الأحد 17 مايو وتستمر حتى الخميس 21 مايو 2026 في مراكز مغاغة وبني مزار والمنيا ووديرمواس.

واوضحت الدكتورة مروة اسماعيل وكيل مديرية الصحة، أن الحملة ستقدم خدمات مجانية تتضمن تقديم وسائل تنظيم الأسرة بجميع أنواعها بالمجان، وتوفير خدمات المشورة والتثقيف الصحي حول الصحة الإنجابية و الكشف الطبي المجاني من خلال أطباء متخصصين، وتستهدف الوصول إلى كافة المواطنين، لا سيما في القرى الأكثر احتياجًا، لضمان أعلى مستوى من الاستفادة، وذلك في إطار جهود الدولة للحد من الزيادة السكانية ودعم صحة الأم وتحسين جودة الحياة.