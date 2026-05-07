محافظ المنيا: خطوة كبيرة لتطوير الرعاية الصحية وتقديم خدمات طبية لـ 7 ملايين مواطن

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن انضمام المحافظة لمنظومة التأمين الصحي الشامل يمثل محطة مهمة وخطوة كبيرة نحو تطوير منظومة الرعاية الصحية، بما يسهم في تقديم خدمات طبية متكاملة لأكثر من 7 ملايين مواطن، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بتطوير القطاع الصحي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير رعاية صحية لائقة للمواطن المصري.

جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في الاجتماع الذي عقده الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، لمتابعة آخر الاستعدادات الخاصة بالتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، بحضور قيادات الوزارة والهيئات المعنية.

وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والجهات المختصة لتسريع معدلات الإنجاز والانتهاء من تجهيز المنشآت الصحية وفق أعلى معايير الجودة، مؤكداً أن دخول المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل سيمثل نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي المحافظة.

وأضاف اللواء كدواني، أن المحافظة تشهد استعدادات مكثفة تشمل تطوير البنية التحتية والتكنولوجية للمنشآت الصحية، بما يضمن تقديم خدمة صحية متكاملة وآمنة للمواطنين، لافتًا إلى أن نجاح التجربة في المنيا سيكون نموذجًا داعمًا لاستكمال تطبيق المنظومة بمختلف محافظات الجمهورية.