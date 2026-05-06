محافظ المنيا: التعاقد مع 177 أخصائي منافذ وتأهيلهم للعمل بمنظومة التأمين الصحي

أكد محافظ المنيا عماد كدواني،أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل إحدى الركائز الأساسية التي تعكس جهود الدولة في تطوير القطاع الصحي، لا سيما في محافظات صعيد مصر، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تقديم أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لضمان نجاح تطبيق المنظومة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الطبية وتحقيق العدالة الصحية لكافة المواطنين.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ اليوم/الأربعاء/ بفرق العمل وأخصائيي المنافذ، مشيدًا بدورهم الحيوي في نشر الوعي بمنظومة التأمين الصحي الشامل، ومؤكدًا أهمية أدائهم الميداني في مختلف قرى ومراكز المحافظة لضمان وصول الرسائل التوعوية لكافة المواطنين.

وقال المحافظ -في بيان - إنه في إطار الاستعدادات النهائية والمكثفة لانضمام محافظة المنيا إلى منظومة التأمين الصحي الشامل ضمن المرحلة الثانية، نظّمت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل برنامجًا تدريبيًا متخصصًا للتعريف بآليات عمل المنظومة، حيث تم التعاقد مع 177 أخصائي منافذ كنواة أولى، وتسليمهم الزيّ الرسمي، تمهيدًا لبدء مهامهم في التوعية وخدمة المواطنين.

ومن المقرر تشكيل فرق ميدانية من الأخصائيين للانتشار في المصالح الحكومية والوحدات المحلية والمستشفيات والوحدات الصحية، بهدف رفع وعي المواطنين بكيفية الاستفادة من خدمات المنظومة الجديدة، وشرح خطوات التسجيل، وحقوق وواجبات المنتفعين، إلى جانب آليات إدارة البيانات وإصدار بطاقات التأمين الصحي.

وأوضح البيان أن البرنامج التدريبي يهدف إلى إعداد كوادر مؤهلة قادرة على التعامل بكفاءة مع مختلف مراحل تقديم الخدمة، بما يضمن تطبيق الإجراءات بشكل دقيق ومنظم، ويسهم في تقديم خدمات صحية متميزة تليق بالمواطن المصري.