محافظ المنيا يشهد اصطفاف 73 أتوبيسًا ويؤكد: أسطول نقل حديث يوفر وسيلة مواصلات آمنة ومريحة

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اصطفاف 73 أتوبيسًا أمام المتحف الأتوني بمنطقة أبو فليو شرق النيل، وذلك ضمن خطة شاملة لتطوير أسطول النقل الجماعي وتوفير وسائل مواصلات آمنة ومريحة للمواطنين، تحفظ حياتهم وتصون كرامتهم على مستوى مراكز المحافظة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بإرساء منظومة نقل حضارية وآمنة.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ للأتوبيسات، حيث استعرض جاهزية الأسطول ومستوى التجهيزات الفنية والخدمية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية لتحسين جودة خدمات النقل، وتوفير وسائل مواصلات آدمية تليق بأهالي المحافظة، وتواكب ما تشهده المنيا من طفرة تنموية وحضارية.

وأكد المحافظ أن هذا الاصطفاف يعكس إصرار الدولة المصرية على تحديث وجه الحياة في عروس الصعيد، مشيرًا إلى أن الأسطول الجديد يستهدف ربط مراكز المحافظة بشبكة نقل حديثة وآمنة ومنتظمة، بما يسهم في الحد من التكدس، وتحقيق السيولة المرورية، وتقديم خدمة نقل حضارية ومريحة للمواطنين.

وأوضح كدواني أن تطوير أسطول النقل الجماعي يأتي ضمن رؤية متكاملة لرفع كفاءة البنية التحتية والخدمية بمختلف القطاعات، مشددًا على أن المحافظة مستمرة في اتخاذ خطوات متتابعة لضمان استدامة جودة الخدمة، وإحكام الرقابة والمتابعة على منظومة التشغيل.

وقال المحافظ إن الهدف من التوسع في منظومة النقل الجماعي هو كسر احتكار وسائل النقل التقليدية، وتوفير بديل حضاري متكامل مزود بأحدث وسائل الراحة والأمان، لافتًا إلى أنه تم رفع كفاءة عدد من أتوبيسات مشروع النقل الجماعي، إلى جانب دعم المحافظة بعدد جديد من الأتوبيسات بما يسهم في تنمية موارد المحافظة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام الكامل بالتعريفة الرسمية وخطوط السير المعتمدة، موجّهًا بعدم تحميل الركاب من خارج المواقف، ومنع تشغيل أي خطوط عشوائية أو غير مرخصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، بما يضمن تحقيق الانضباط الكامل داخل منظومة النقل.

وأضاف كدواني أن المحافظة تستهدف من خلال هذه المنظومة تغطية المناطق المحرومة، وضمان وصول خدمات النقل وتوفير خطوط سير إلى أبعد قرية، لخدمة الطلاب وكبار السن والمرضى.

وذكر المحافظ أن إجمالي عدد الأتوبيسات العاملة ضمن منظومة النقل الجماعي بالمحافظة يبلغ 73 أتوبيسًا، موزعة بواقع 21 أتوبيسًا لخدمة القرى بالمراكز، و52 أتوبيسًا تابعًا للديوان العام ضمن مشروع النقل الجماعي، منها 16 أتوبيسًا تعمل داخل مدينة المنيا لخدمة المواطنين والطلاب، بينما تعمل باقي الأتوبيسات على خطوط الربط بين المراكز ومدينة المنيا الجديدة، بالإضافة إلى نقل طلاب الجامعات إلى محافظتي بني سويف وأسيوط.