إحالة أوراق نائب إخواني سابق للمفتي لتورطه في حرق مركز شرطة العدوة بالمنيا

أحالت محكمة جنايات المنيا عضو مجلس الشعب السابق، عن جماعة الاخوان المسلمين بالمنيا، الى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وذلك لتورطه في واقعة ارهابية تتعلق باقتحام وحرق مركز شرطة العدوة وقتل رقيب شرطة، وذلك في غضون عام 2013 ، وفقا لأمر الاحالة الصادر عن النيابة العامة.

وعقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار صلاح الشربينى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى عبدالعظيم رحيم، ومحمد ناجى احمد، وأمانة سر كل من مرقص نبيل، وخالد محمد عبدالغنى، وقامت باستعراض أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، وأصدرت قرارها حضوريا علي المتهم، وحددت جلسة الثاني من دور شهر يوليو المقبل للنطق بالحكم.

تعود أحداث القضية وفقا لأمر الاحالة الصادر عن النيابة العامة انه فى غضون عام 2013، قام المتهم م. ع. ا. 67 سنة عضو مجلس الشعب عن جماعة الإخوان المسلمين بدائرة مركز العدوة وآخرون بقتل رقيب شرطة، واقتحام وحرق مركز شرطة العدوة، عقب فض اعتصام رابعه العدوية حينذاك.

وأحال المحامي العام الاول لنيابات شمال المنيا، المتهم للمحاكمة الجنائية، مطالبا بتطبيق مواد قانون العقوبات على المتهم.

يذكر أن محكمة الجنايات، أصدرت حكمًا غيابيًا في عام 2015، بإعدام المتهم شنقًا ضمن مجموعة أخرى من المتهمين، وعقب إلقاء القبض عليه، بدأت إجراءات إعادة محاكمته "حضوريًا" وفقًا لما ينص عليه قانون الإجراءات الجنائية، لتنتهي المحكمة اليوم إلى تأييد تورطه في الجرائم المنسوبة إليه، وإرسال أوراقه فضيلة المفتي.