محافظة المنيا توقع بروتوكول تعاون لتمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أهمية تمكين الشباب علميًا ومهنيًا، بما يسهم في إعداد جيل قادر على قيادة مسيرة التنمية وتحقيق مستهدفاتها داخل المحافظة.

وفي هذا السياق، وقّع اللواء الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام لمحافظة المنيا، بروتوكول تعاون مع جامعة دراية لإطلاق مبادرة تمكين شباب المنيا من أجل التنمية المستدامة، في إطار دعم الاستثمار في طاقات الشباب وتأهيلهم للمشاركة الفعالة في خطط التنمية.

ويستهدف البروتوكول تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل متخصصة، ونشر ثقافة الابتكار والبحث العلمي، وتنمية مهارات الشباب في مجالات العلوم وريادة الأعمال، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية بأهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع مديريات الخدمات المعنية.

ويهدف التعاون إلى ربط مخرجات هذه الأنشطة باحتياجات المجتمع المحلي وأولويات التنمية داخل المحافظة، مع توفير الدعم الإداري واللوجستي اللازم، لإعداد جيل قادر على المشاركة الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكة بين المحافظة والمؤسسات الأكاديمية بما يخدم أبناء المنيا.

