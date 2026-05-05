وزير الصناعة : المنيا أصبحت بيئة جاذبة للاستثمار

شدد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، على أن محافظات الصعيد، وفي مقدمتها المنيا، تحظى باهتمام غير مسبوق لدعم القطاع الصناعي، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي وركيزة أساسية لتوفير فرص العمل.

جاءت تصريحات الوزير خلال جولته التفقدية بمحافظة المنيا، برفقة اللواء عماد كدواني محافظ المنيا ، إذ شملت الزيارة تفقد مصنع "القناة للسكر" بمركز ملوي، أحد أبرز الصروح الصناعية التي تسهم في دعم الصناعات الاستراتيجية وتعزيز الإنتاج المحلي.



وأكد وزير الصناعة أن محافظة المنيا شهدت طفرة ملحوظة في القطاع الصناعي خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أنها تضم عددًا كبيرًا من المصانع في مجالات متنوعة، ما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمار، خاصة في ظل الدعم الحكومي المستمر وتطوير البنية التحتية.

وكشف هاشم عن توجه الدولة لتنشيط منطقة "وادي السريرية" بمركز سمالوط، مشيرًا إلى العمل حاليًا على إزالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بهدف تحويلها إلى منطقة صناعية نشطة خلال الفترة المقبلة.

وأشار الوزير إلى أنه تم تحديث الاستراتيجية الوطنية للصناعة، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويحقق نهضة صناعية شاملة، مؤكدًا أن محافظات الصعيد تأتي في مقدمة أولويات هذه الاستراتيجية، في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل.

وأكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن مصنع القناة للسكر يُجسد نموذجًا ناجحًا لاستراتيجية الدولة المصرية في توطين الصناعات الكبرى، مشيرًا إلى أن المشروع لا يقتصر على كونه استثمارًا اقتصاديًا ضخمًا، بل يمثل ركيزة أساسية في دعم منظومة الأمن الغذائي القومي، وخطوة مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

ومن جهته، أوضح اللواء كدوانى أن محافظة المنيا، بما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وموقع جغرافي متميز، أصبحت واحدة من أبرز الوجهات الجاذبة للاستثمارات الصناعية في صعيد مصر، مؤكدًا حرص الأجهزة التنفيذية على تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرين، وتذليل أي معوقات، بما يضمن استدامة عجلة الإنتاج وخلق فرص عمل حقيقية تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشاد محافظ المنيا بما شهده خلال الجولة من اعتماد متقدم على التكنولوجيات الرقمية ونظم الرقابة الذكية داخل المصنع، مؤكدًا ان صناعة السكر فى المنيا تمتد على مدار اكثر من قرنين من الزمان ، فى محافظة عريقة فى واحدة من الصناعات الحيوية بما تمتلكه من كوادر بشرية أثبتت كفاءة عالية في إدارة وتشغيل هذا الصرح الصناعي الكبير، بما يعكس قدرة العنصر البشري الوطني على مواكبة أحدث النظم العالمية، ويعزز من ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار بمصر.

