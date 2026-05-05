بدعم 12 مليون جنيه.. جامعة المنيا تفتتح وحدتي عيون الأطفال والحول وجفاف العين

افتتح الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا ، وحدة عيون الأطفال والحول بمستشفى طب وجراحات العيون، إلى جانب افتتاح وحدة جفاف العين، وذلك بدعم مشترك من البنك التجاري الدولي وشركة فاركو، بإجمالي تمويل بلغ 12 مليون جنيه.

جاء الافتتاح بحضور الدكتور أيمن حسنين، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور حسام شوقي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور إيهاب رفعت عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد عبد الحميد مدير مستشفى طب وجراحات العيون، إلى جانب قيادات المستشفى والأطقم الطبية والإدارية.

وأكد الدكتور عصام فرحات أن ما تحقق يُعد نموذجًا للتكامل بين الجامعة والمؤسسات المجتمعية، مشيرًا إلى أن هذه الشراكات تسهم بشكل مباشر في تطوير الخدمات الطبية وتوفير رعاية صحية متقدمة تواكب المعايير العالمية، خاصة في التخصصات الدقيقة التي تمس فئات مهمة من المرضى، وفي مقدمتها الأطفال.

وأضاف أن وحدة عيون الأطفال والحول تمثل إضافة نوعية للقطاع الطبي بالجامعة، باعتبارها الأولى من نوعها على مستوى صعيد مصر، حيث تقدم خدمات تشخيصية وعلاجية متكاملة للأطفال، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المرضى وأسرهم ويحد من الحاجة للسفر خارج الإقليم.

كما أشار إلى أن وحدة جفاف العين تُعد من الوحدات المتخصصة والفريدة على مستوى المستشفيات الجامعية المصرية، حيث تقدم خدمات تشخيص وعلاج أمراض سطح العين باستخدام أحدث الأجهزة الطبية، بما يعزز من جودة الرعاية الصحية المقدمة.

وتضم وحدة عيون الأطفال والحول منظومة متكاملة من الأجهزة الحديثة، تشمل أجهزة فحص الجزء الأمامي من العين، وأجهزة فحص الشبكية، والموجات فوق الصوتية، بالإضافة إلى أجهزة تصوير الشبكية والجسم الزجاجي، بما يتيح دقة في التشخيص وكفاءة في العلاج.

فيما تضم وحدة جفاف العين أجهزة متطورة، من بينها جهاز تشخيصي (سي داياج) ماركة كوانتل الفرنسية، وجهاز علاجي (ريكسون آي) ماركة ريزونو الإيطالية، لتقديم خدمات متقدمة وفق أحدث التقنيات الطبية العالمية.

